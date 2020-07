An der Bodensee-Schule St. Martin sind 100 Schüler mit dem Hasenklee überrascht worden. Nachdem der Seehase die Kinder direkt mit einer Videobotschaft begrüßt hatte, versammelten sich die Erstklässler in kleinen Gruppen in der Turnhalle, wo sie den Hasenklee des Seehasen in Empfang nehmen durften. „Es ist schade, dass das Seehasenfest dieses Jahr ausfallen muss, aber nächstes Jahr feiern wir alle gemeinsam“, so der Tenor der Schüler.