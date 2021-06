100 Prozent Zustimmung für Leon Hahn

Die SPD im Bodenseekreis hat beim Kreisparteitag ihren SPD-Kreisvorsitzenden und Bundestagskandidaten mit 100 Prozent der Stimmen als Kreisvorsitzenden im Amt bestätigt.

Der SPD-Politiker hatte die Partei zuvor auf einen spannenden und heißen Wahlkampf eingeschworen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten. „Der bisherige direkt gewählte Abgeordnete tritt nicht wieder an. Die Menschen können völlig neu darüber entscheiden, wer ihr Bodensee-Abgeordneter in Berlin sein soll“, so Leon Hahn. „Unser Kreis braucht eine politische Vertretung in Berlin, die sich als Sprachrohr der Region versteht und alles tut, um unsere Interessen in Berlin hör- und sichtbar zu machen. Dieser Bodensee-Abgeordnete will ich für unsere Region sein“, sagte Hahn.

Ziel des Bundestagskandidaten sei es, über eine Umfrage im gesamten Gebiet des Wahlkreises Bodensee die Menschen einzubeziehen. „Mein Ziel ist es, ein Programm für den Wahlkreis zu formulieren. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch, zu wissen, was ich in Berlin für sie und unsere Region erreichen will“, so Leon Hahn weiter. „Unter www.leon-hahn.de/befragung haben die Menschen die Möglichkeit, mir ihre Wünsche mitzugeben. Außerdem verteilen wir bereits an den Haustüren die Umfragebögen“.

Beim Kreisparteitag hat die SPD außerdem einen neuen Kreisvorstand gewählt. Mit Kirsten Stüble aus Überlingen und Luca Baumann unterstützen zwei junge und kompetente Gesichter als neue stellvertretende Kreisvorsitzende. Der Kreiskassierer Christian Gospodarek und der Uhldingen-Mühlhofener Gemeinderat und bisherige Medienreferent Domenico Ferraro wurden im Amt bestätigt. Als Schriftführerin wurde Mira Heibili gewählt. Als neue Beisitzer im Kreisvorstand wurden Louisa Bender, Jasmina Brancazio, Bernd Caesar, Matthias Eckmann, Daniela Gubalke und Arnim Eglauer gewählt.

Die Wahl wurde durch die stellvertretende SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Dorothea Kliche-Behnke geleitet. Diese berichtete in ihrem Grußwort von den Sondierungsgesprächen mit den Grünen, die sich letztlich für eine Koalition mit der CDU entschieden hatten. „Es zeigt sich leider: Wer die Grünen wählt, wacht mit der CDU auf. Das ist bedauerlich, wir hätten ein wirkliches Zukunftsbündnis aus SPD, Grünen und FDP schmieden können.“