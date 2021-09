100 neue Erstklässler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was gehört alles in eine Schultüte und wieso heißt meine Klasse denn FU 5b, auch wenn ich Erstklässler bin? Diese und andere Fragen stellten sich für die über 100 Kinder während den Einschulungsfeiern am Mittwoch, dem 15. September 2021.

Begleitet vom Zirkusprojekt, betreut von Frau Andrea Sprenger, und einer geistlichen Feier von Julia Hepperle und Stefan Ardemani konnten die neuen Bodensee-Schüler feierlich ihren ersten Schultag an der Bodensee-Schule St. Martin beginnen. Die ganze Schulgemeinde wünscht einen guten Schulstart und viel Spaß.