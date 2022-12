100 Jahre RSV Seerose Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 15 Radfahrer, die am 15. Juli 1922 den Radsportverein Seerose Friedrichshafen gegründet haben, wären mit der 2022er- Bilanz „100 Jahre Seerose Friedrichshafen“ sicher mehr als zufrieden.

Ein großartiger Zieleinlauf lässt den Verein im Jubiläumsjahr auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Entwicklung ankommen. Von Landesmeisterschaften über Gold bei Deutschen Meisterschaften bis zu Europa- und Weltmeisterschaften sind durch seine SpitzensportlerInnen alle erreichbaren Titel eingefahren worden. Nicht zuletzt durch die Vereinsjugend, die in den letzten Jahren stetigen Zuwachs erfahren hat, ist darüber hinaus auch die Zukunft gesichert.

Nun, wie lief das Jubiläumsjahr ab? Neben den allgemeinen Vereinsaktivitäten stemmte der RSV in einem Kraftakt ein Programm, welches seinesgleichen sucht. Neben Radweihen im Frühling wurden übers Jahr Touren auf historischen Routen der 1920er Jahre nachgefahren, aber auch eine nächtliche Passauffahrt zum Silvretta-Stausee mit Frühstück bei Sonnenaufgang war dabei.

Am Seehasenumzug nahmen die Mitglieder mit zum Teil antiken Rädern teil. Das Rennradmagazin TOUR schickte eigens einen Reporter an den See, um Entwicklung und aktuellen Stand des Vereins darzustellen.

Im Juli wurde das 100-Jährige im GZH gefeiert. Neben Honoratioren von Stadt und Kreis nahmen daran auch befreundete Vereine sowie Verbandsvertreter teil. Im Rahmen des Programms wurde erstmals die in zehn Jahren recherchierte Geschichte der Seerose vorgetragen.

Der größte Kraftakt war jedoch die Ausführung der diesjährigen Radrennen – wurden davon doch vier veranstaltet! Begann es im April mit dem Cityrennen in der Innenstadt, das an den legendären Seeroseklassiker „Rund um Canisius“ erinnern sollte, folgte im Mai die Ausrichtung der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft Kriterium in Fischbach.

Im Juli wurden gleich zwei Wettkämpfe durchgeführt. In Tettnang richtete der Verein ein MTB-Rennen des OMV-Cups aus. Eine Woche später fand „Rad & Roll 2022“ statt, eine zweitägige inklusive Veranstaltung, die von einer Häfler Vereinsplattform durchgeführt wird.

Ein weiteres Highlight folgte noch kurz vor Jahresende. Dem RSV wurde durch den Oberbürgermeister die Sportplakette des Bundespräsidenten überreicht, die höchste staatliche Auszeichnung für Sportvereine.

Doch, sie wären sicher hoch zufrieden gewesen, die Gründerväter des Jahres 1922.