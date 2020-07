Zu einem „Info-Day“ statt zur bisher üblichen „Info-Night“ und zu virtueller statt physischer Präsenz lädt die ZF am Freitag, 10. Juli, alle jungen Leute ein, die sich über Berufsausbildung und duale Studiengänge informieren wollen. „ZF Info-Day … goes digital“ heißt es zwischen 14 und 16 Uhr.

Für ein abwechslungsreiches Programm ist während der zweistündigen Veranstaltung gesorgt. Neben einem allgemeinen Überblick über die ZF und die Vielfalt der Ausbildungs- und Studiengänge am Standort Friedrichshafen werden exemplarisch die Ausbildungen zum Mechatroniker, Industrie- und Zerspanungsmechaniker, sowie die kaufmännischen Ausbildungen präsentiert. Mit dem Link www.zf.com/ausbildung/infoday ist die Einwahl über Smartphone, Tablet oder PC möglich.

Über ein integriertes Chat-Programm können Fragen an Ausbilder und Auszubildende live oder vorab auch an Laura Speth von der ZF-Ausbildungsabteilung über die E-Mail-Adresse laura.speth@zf.com gestellt werden. Die Anonymität der Fragesteller wird dabei in jedem Fall gewahrt.

„Wir waren schon vor der Corona-Zeit auch in digitaler Sicht gut aufgestellt. Umso mehr sehen wir die durch das Virus ausgelöste Krise auch als Chance, uns in dieser Hinsicht noch weiterzuentwickeln. Deshalb wollen wir die jetzt entwickelten digitalen Formate zum Info-Day auch in Zukunft aufrechterhalten“, sagt Jochen Mayer von der ZF-Wirtschafts- und Finanzkommunikation.

„Die Digitalisierung prägt mehr und mehr unsere Arbeit sowie die Ausbildungs- und Studiengänge“, betont auch Katrin Fichtl, Personalleiterin der Division Nutzfahrzeugtechnik. „In unserer Aus- und Weiterbildung bereiten wir unsere Mitarbeiter auf die Herausforderungen der Digitalisierung und des Mobilitätswandels vor.“

Wie wichtig eine gute Ausbildung für die Gestaltung der beruflichen Zukunft ist, weiß sie aus eigener Erfahrung. „Ich habe vor 20 Jahren mit einem dualen Studium bei ZF angefangen, und habe zwischenzeitlich auch drei Jahre in den USA gearbeitet“, sagt die heutige Personalleiterin.

Für diejenigen, die sich zu einer Bewerbung für das ZF-Ausbildungsjahr 2021 entschließen, sind folgende Termine wichtig: Die Bewerbungsfrist für Studiengänge an der Dualen Hochschule und für kaufmännische Berufe endet am 21. August 2020. Stichtag für technische Ausbildungsgänge und den Logistikbereich ist der 30. September 2020.

Aktuelle Einstiegsmöglichkeiten zu Ausbildung und Beruf in Friedrichshafen sind ersichtlich unter