100 Hubschrauber Kalender für die Tafel-Kunden übergeben

Zum vierten Mal in Folge haben Benjamin Kober und Volker Wenzel, beide Ärzte an der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie des Medizin-Campus Bodensee einen „Rettungshubschrauber-Kalender“ im Eigenverlag herausgegeben. 100 dieser Kalender hat Wenzel nun an die Tafel Friedrichshafen übergeben, die die Kalender an ihre Kunden verschenken wird.

Im 2023-Jahreskalender sind alle Rettungshubschrauber dargestellt, die im Bodenseeraum im Einsatz sind. Darüber hinaus finden sich in jedem Monatsblatt QR-Codes und Links, die zu Filmen rund um die Notfallmedizin führen. Zu sehen sind dann zum Beispiel Wasserrettung am Bodensee oder Verhalten am Berg, aber auch Bastelbögen und Erklärungen für Kinder.

Dieter Stauber, Vorsitzender des Vereins Friedrichshafen Tafel, sagte dazu: „Die Auswirkungen der Inflation, Ukraine Krieg und Energiepreissteigerungen treffen die wirtschaftlich Schwächsten von uns am stärksten, daher ist die Bedeutung der Tafeln wichtiger denn je.“ Rest-Exemplare der Kalender sind noch am Empfang der MCB-Kliniken in Friedrichshafen und Tettnang zum Preis von zehn Euro zu erwerben.