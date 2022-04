10:0 für Friedrichshafen: Warum der VfB gegen Berlin gewinnt und Deutscher Meister wird

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen können sich heute Abend im vierten Finalspiel der Serie Best-of-Five gegen die Recycling Volleys Berlin den 14. Deutschen-Meister-Titel sichern. Die Redaktion von Schwäbische.de und der Schwäbischen Zeitung liefert in einem nicht ganz ernst gemeinten Vorbericht zehn Gründe, warum Friedrichshafen besser ist als Berlin und sich somit bestimmt den Titel holt:

1. Weil Friedrichshafen mal wieder dran ist:

Berlin und der VfB haben sich seit 1998 immer wieder abgewechselt damit, den Pokal mit nach Hause zu nehmen. Nach fünf Gewinnen vonseiten Berlins ist der VfB jetzt einfach wieder dran. Basta.

2. Weil Berliner sowieso Schwaben sind:

Bekanntermaßen leben in Berlin sehr viele Schwaben, und die Berliner sind damit halbe Häfler. Ein Tipp: Nach dem Besuch in der Maultaschen-Manufaktur in Schöneberg fühlen sich auch die Verlierer wie Gewinner.

3. Weil wir den besseren Flughafen haben:

Der Bodensee-Airport ist zwar ständig von der Pleite bedroht, die öffentliche Hand steuerte zuletzt 17,5 Millionen Euro zur Sanierung bei. Peanuts allerdings gegen die Löcher, die der Problem-BER in den Staatshaushalt reißt: Statt rund zwei Milliarden kostete das Projekt am Ende sieben Milliarden Euro. Die Bauzeit verzögerte sich um neun Jahre. Undenkbar bei uns …

4. Weil der Ball es schon andeutet:

Haben Sie schon mal einen orangen Volleyball gesehen? Neee? Eben! Volleybälle sind blau-gelb. Genauso wie das Wappen des Bodenseekreises. Das Trikot des VfB Friedrichshafen ist blau und das Wappen der Stadt Friedrichshafen immerhin noch zur Hälfte gelb. Die Berlin Recycling Volleys sollten sich eher um eine Karriere im Basketball bemühen – passend zu ihren Trikots.

5. Weil die Ernährung alles ist:

Hauptstädter essen gerne Königberger Klopse, Falscher Hase, Hoppel Poppel, Stolzer Heinrich und wie man hört auch Leber mit Apfel und Zwiebel (uhhhh). Keine Chance gegen Zwiebelrostbraten mit Spätzle. Gleiches gilt für Schrippen versus Laugenbrezel…

So sehen Sieger aus: Spieler vom VfB Friedrichshafen jubeln nach dem Sieg über Berlin (Foto: Andreas Gora/dpa)

6. Weil es den Zeppelin verschönern würde:

Der Zeppelin würde mit dem VfB-Logo und der Aufschrift: „Wir sind Deutscher Meister“ noch besser aussehen.

7. Weil wir eine neue Halle brauchen:

Mit dem Titel in der Tasche lässt sich leichter eine Lösung für das Problem fordern. Denn es wäre mehr als peinlich, wenn der VfB auch als Deutscher Meister noch bei seinen Heimspielen in Neu-Ulm aufschlägt.

8. Weil es am See am schönsten ist:

Tegeler See, Wannsee, großer Müggelsee – nix Halbes und nix Ganzes. Der drittgrößte und allerschönste Binnensee Europas ist halt der Bodensee.

9. Weil die Moderatoren auf Twitch eskalieren werden:

Wir wollen einfach hören, wie die Moderatoren auf Twitch eskalieren, wenn der VfB den Sack zumacht.

10. Weil wir wirklich gern den Hut ziehen wollen vor Mark Lebedew und seinem Team:

Unter den gegebenen Umständen so eine Finalserie abzuliefern, das ist aller Ehren wert. Der Titel heute Abend wäre die verdiente Krönung.