10 Jahre Seniorennachmittag in St. Maria Jettenhausen

Zu einem Jubiläumsnachmittag waren die Senioren von St. Maria und aus Jettenhausen in den Gemeindesaal St. Maria eingeladen. Seit 10 Jahren wurden über 100 Seniorennachmittage veranstaltet. Bei Kaffee und Kuchen wurden seit 2011 (2020 und 2021 fanden pandemiebedingt keine Seniorennachmittage statt) Themen wie gemeinsames Singen, Maiandachten, ökumenische Adventsfeiern mit Nikolausbesuch, Krankensalbungen und so weiter veranstaltet. Unterschiedliche Vorträge und verschiedene musikalische Gruppierungen sowie Sommerfeste prägten über 10 Jahre das Programm für die Senioren. Irmgard Goeke hatte in einer kleinen Chronik die Themen der Veranstaltungen zusammengefasst.

Zum Jubiläum dankte Pfarrer Rudolf Bauer zum einen den Mitstreiterinnen im Seniorenteam, das für die Seniorennachmittage und Themen verantwortlich zeichnete und zum anderen den Helferinnen im Bewirtungsteam das für die Versorgung der Senioren mit Kaffee, Kuchen und Getränken zuständig war. Elf verantwortliche Frauen erhielten einem kleinen Blumengruß und etwas Süßigkeiten für Ihre langjährige Tätigkeit.