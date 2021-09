1. Segel-Bundesliga: Württembergischer Yacht-Club rückt auf Platz fünf vor

Mit konstant guter Leistung ist das Team des Württembergischen Yacht-Clubs (WYC) – Simon und Felix Diesch, Ellen Bauer und Carlo Schnetz – beim fünften Spieltag der 1. Segel-Bundesliga auf der Ostsee vor Warnemünde auf Platz drei gesegelt. Das Wochenende war unerwartet windreich. Bei bis zu fünf Beaufort und großer Welle wurden jeweils 16 Wettfahrten gesegelt, das WYC-Team zeigte dabei vom ersten Tag an, dass mit ihm ganz vorne zu rechnen ist.

„Leichtwind war ja ursprünglich die Prognose. Wir hatten die Abläufe an Bord aber auch bei viel Wind gut im Griff und haben umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, blickte Simon Diesch am Sonntagabend zurück. „Wir hatten wenige Ausreißer nach unten, aber auch wenige nach ganz oben. Insgesamt war es erfreulich konstant“, äußerte sich Diesch in der WYC-Mitteilung weiter. Das Motto des Teams sei „KISS – keep it simple and stupid“ gewesen, erläuterte Diesch. Er erklärte auch gleich, was der Spruch für ihn bedeutet: „Eigene Fehler minimieren und lieber anderen überlassen.“

Entscheidung auf dem Wannsee

Dass um jeden Platz gekämpft und kein Meter verschenkt wurde, zeigte das erste Rennen am Sonntagvormittag. Nach einem schlechten Start lag das WYC-Boot zunächst an letzter Stelle. Doch Platz um Platz wurde aufgeholt. Trotz eines Strafkringels nach einer Berührung mit einem anderen Boot bei der zweiten Rundung der Luv-Bahnmarke ging es auf der Ziellinie noch um den zweiten Platz, für den letztlich nur ein paar Zentimeter fehlten. „Wir haben in der Tat das Feld öfter von hinten aufgerollt. Ich hatte Schwierigkeiten, die Geschwindigkeit der J70 einzuschätzen. Das hat das Starten nicht einfacher gemacht“, so Diesch, der jahrelang auf einer Jolle segelte, die nur ein Zehntel der Liga-Yachten vom Typ J70 wiegt.

Mit dem dritten Rang in Warnemünde ist der WYC in der Tabelle der 1. Segel-Bundesliga auf Platz fünf vorgerückt. Der Titel in dieser Saison ist eigentlich schon vergeben. Den Seglern von ONEKiel, die das Event in Warnemünde gewannen, kann der erste Platz kaum mehr entrissen werden. Die endgültige Entscheidung fällt aber erst auf dem Wannsee in Berlin (21. bis 23. Oktober), dort werden der Meister und die vier Qualifizierten für die Sailing Champions League ermittelt.