1. Mai: DGB ruft zur Kundgebung in Friedrichshafen auf

Unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zur 1.-Mai-Kundgebung in Friedrichshafen auf. Sie findet ab 11 Uhr an der Uferpromenade bei der Musikmuschel statt, Hauptredner ist Kai Burmeister, von der IG-Metall-Bezirksleitung Baden-Württemberg.

„Europa. Jetzt aber richtig!“ – das heißt laut einer Pressemitteilung des DGB: „Die Menschen müssen im Mittelpunkt der europäischen Politik stehen. Die sozialen Interessen der Bürgerinnen und Bürger, der Arbeitnehmer müssen Vorrang haben vor den Interessen der Unternehmen.“ Der DGB fordert europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen statt Dumping-Wettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten mit prekärer Arbeit und niedrigen Löhnen. „Wir brauchen mehr Tarifbindung in ganz Europa und armutsfeste Mindestlöhne. Wir brauchen eine EU-Gleichstellungsstrategie um endlich gleiche Chancen für Frauen und Männer zu gewährleisten“, heißt es weiter. Ein ambitioniertes Programm für Investitionen für Europa, das Wachstum, Arbeitsplätze, Bildung und Infrastruktur für alle sichert und fördert – das ist eine weitere Forderung der Gewerkschafter. Europa müsse zum Vorbild für eine faire Globalisierung werden. Dafür müssen laut DGB internationale Standards für Arbeitnehmerrechte, Soziales, Umwelt- und Verbraucherschutz das Geschehen auf den Märkten bestimmen. All das lasse sich in Europa nur gemeinsam und solidarisch erreichen. Die Rechtspopulisten und Nationalisten in Europa bieten laut DGB hierfür keine Lösungen: „Wir sagen Nein zu Intoleranz, Nationalismus, Rassismus und Rechtspopulismus.“

„Deswegen gehen wir am 1. Mai gemeinsam auf die Straße: Wir machen den Tag der Arbeit zum Tag der europäischen Solidarität“, schreibt der DGB weiter, „und wir kämpfen gemeinsam für gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen Fortschritt in Deutschland: für Gute Arbeit, gute Einkommen und Arbeitsbedingungen, mehr Tarifbindung und eine Rente, die für ein gutes Leben reicht.“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund lädt alle Bürger und Bürgerinnen ein, sich an der 1.-Mai-Kundgebung zu beteiligen. Sie findet ab 11 Uhr auf der Uferpromenade an der Musikmuschel statt. Hauptredner ist Kai Burmeister. Enzo Savarino, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, eröffnet die Kundgebung. Musik kommt auch in diesem Jahr von der Band „Die dicken Fische“.