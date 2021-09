1. Handballjugend-Camp der JSG Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 13. bis 15. August durften 19 junge Nachwuchshandballer/innen der Jahrgänge 2012 – 2014 am ersten internen Handballjugend-Trainingslager der JSG Bodensee teilnehmen. Zwei Tage lang gestaltete das engagierte Trainerteam Selina Brentel und Georg Vögele dieses zusätzliche und abwechslungsreiche Ferienprogramm in der Carl-Gührer-Halle Tettnang.

Am Freitag, 13.08. lag der Schwerpunkt auf Geschicklichkeit und Koordination und nach dem fleißigen Training klang der Abend bei Pizza, Partymusik, Eis und kühlen Getränken aus. Am Samstag ging es munter weiter, im Mittelpunkt standen dieses Mal die spielerischen Elemente wie Passen, Fangen, Werfen und Prellen. Mit viel Motivation, Spaß und Trinkpausen trotzten die Kinder der Hitze. Besonders schön war das Werfen aber mit Wasserbomben, das zwischendurch als Überraschung vor der Halle organisiert wurde. Nach dem gemeinsamen Mittagessen stand der Nachmittag dann im Zeichen des Spiels und Wettkampfes.

Da sich in den Sommerferien keine Freundschaftsspielpartner finden ließen, wurden die Eltern unter einem Vorwand etwas früher in die Halle gebeten. Und so war das Highlight der letzten Trainingseinheit ein Spiel der Kinder gegen die Eltern. Die sichtlich überraschten Eltern entwickelten gleich von Beginn an einen enormen Ehrgeiz und gingen in einer spannenden Partie in Führung. Der Nachwuchs spielte sich viele Chancen heraus, scheiterte aber das ein oder andere Mal am starken Eltern-Keeper. Erst die zahlenmäßige Überlegenheit (19 Kinder gegen 6 Eltern) brachte die Camp-Kinder auf die Siegerstraße. Das Training hatte sich ausgezahlt. Die Kinder konnten in einem nervenaufreibenden Match die Eltern hauchdünn und zur Freude aller bezwingen.

Sichtlich erschöpft, aber glücklich und zufrieden, erhielten alle stolzen Teilnehmer/innen eine Medaille und Urkunde überreicht.

An dieser Stelle geht ein besonderer Dank an die Gönner und Unterstützer dieses Events, allen voran der Handball Förderverein Langenargen e.V. und die Handballabteilung des TSV Tettnang, sowie Frische- und Getränkemarkt Hornstein in Kau, Metzgerei Forster und Pizzeria Arco Azzurro.

Ein großes Dankeschön geht auch an die Eltern, die beim Auf- und Abbau, Essensausgabe, Spülen, etc. halfen und mit Kuchen, Obstspießen, Wasserbomben und nicht zuletzt vollem Körpereinsatz, dazu beitragen haben, dass das Trainingslager ein voller Erfolg war.