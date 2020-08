1. Fc Köln gegen Union Berlin im Zeppelinstadion: Vorverkauf startet

Für den VfB Friedrichshafen ist es ein schönes Geschenk: Zum 111. Vereinsgeburtstag kommen am Samstag, 17.30 Uhr, die Fußballbundesligisten Union Berlin und 1. FC Köln ins Zeppelinstadion, um sich in einem Testspiel zu messen. Die Kölner befinden sich aktuell im Trainingslager in Donaueschingen, die Berliner bereiten sich in Bad Wörishofen auf die neue Saison vor.

So sehr sich der VfB auf Union mit Neuzugang Max Kruse und den FC um Nationalspieler Jonas Hector freut, so sehr bedeutet der Test in Corona-Zeiten auch sehr viel Arbeit. Um große Besuchermassen zu vermeiden, wird es am Spieltag selbst keine Tickets geben. Stattdessen findet bereits am Donnerstag, von 17.15 bis 19.15 ein Vorverkauf in der Vereinsgaststätte (Teuringer Straße 2) statt. Dort sind 100 Sitzplatzkarten auf der Tribüne (23 Euro) sowie 100 Stehplatzkarten (16 Euro) erhältlich. Der VfB bittet darum, sich an die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln zu halten.