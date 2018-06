Übersicht geht verloren

Keiner will Lärm. Weil er die Lebensqualität schmälert, weil es ab bestimmten Lärmwerten eben auch gesundheitsgefährdend wird. Dass ein schnell fahrendes Autos lauter ist als ein mit 30 Sachen dahinkriechendes, ist unbestritten. Langsame Fahrt im Sinne von weniger Lärm ist für Autofahrer denn genauso zumutbar wie die Einschränkung verhältnismäßig ist.

Nur: Tempo 30 hier. Tempo 30 dort. An dieser Stelle Tag und Nacht. Dort wiederum nur nachts. Und dazwischen flottere 50. Irgendwann blickt da keiner mehr richtig durch. Schon gar nicht die vielen Touristen am See, die mangels deutscher Sprache das Zusatzschild (ab 22 Uhr) nicht lesen können. Die bremsen sich gleich auf Tempo 30 ein und jeder, der hinter ihnen herzockeln muss, regt sich auf. Oder er sucht angesichts des undurchsichtigen 30er-Schilder-Waldes lieber gleich eine Ausweichstrecke. Dann haben eben die Nachbarn seinen Krach.

Wenn man 30er-Verkehr in den Städten haben will, dann braucht es eine übergreifende Lösung. Dann ist der Bundesverkehrsminister gefragt. Der große Vorteil: Eine generelle Lösung schafft Übersichtlichkeit und jeder weiß, woran er ist. Es wäre auch ganz einfach zu bewerkstelligen: Das gelbe Ortschild signalisiert bundesweit nicht mehr 50, sondern nur noch 30 Kilometer. Kleiner Vorteil am Rande: Millionen 30er-Schilder könnten abgebaut und verschrottet werden. Auch das würde mehr Übersichtlichkeit schaffen.