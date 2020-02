Überraschung vor Rekordkulisse: YoungStars besiegen Tabellenführer Mimmenhausen

Besser hätten sich die Volley YoungStars ihr Derby gegen TSV Mimmenhausen nicht ausmalen können. Rekordkulisse, ein spannendes Fünf-Satz-Spiel und am Ende eine jubelnde Heimmannschaft, die den Tabellenführer mit 3:2 (25:19, 26:24, 18:25, 18:25, 15:13) besiegt hat.

Die Leistung aus der Hinrunde zurechtrücken und sich für die klare 0:3-Niederlage revanchieren, waren die Ziele der Häfler vor dem Lokalderby in der zweiten Liga. Das war bereits nach wenigen Minuten geschafft. So motiviert und konzentriert – und vor allem erfolgreich – wie gegen den Tabellenführer sind die YoungStars in den zurückliegenden Spielen nicht immer zu Werke gegangen. Das Zusammenspiel zwischen Zuspieler Tobias Hosch und seinen Mitspielern funktionierte, während sich Mimmenhausens Michael Diwersy anfangs mit der Ballverteilung schwertat. Auch die Aufschläge saßen. Marco Frohbergs letzten beim Stand von 24:19 vermochte Christian Pampel nur noch ins Aus zu baggern.

Im zweiten Satz waren die Häfler ebenfalls das bessere Team, mussten allerdings mehrmals Rückstände aufholen, bevor sie sich am Satzende behaupteten und Ben-Simon Bonin den dritten Satzball zum 26:24 verwandelte.

Als Mimmenhausens Spielertrainer Pampel anschließend Zuspieler Federico Cipollone brachte, fiel es den YoungStars zusehends schwerer, das Spiel der Gäste zu lesen. Gegen die wuchtigen Hinterfeldangriffe von Jonas Hoffmann fand die Häfler Abwehr zu selten ein Mittel. Am Ende des dritten Satzes verließ Christian Pampel das Feld, weil seine Achillessehne nicht mehr mitmachen wollte.

Turbulent ging es im vierten Durchgang zu: Zunächst, weil einige Schiedsrichterentscheidungen umstritten waren. Bei 18:23, weil Mimmenhausens Bogdan Birkenberg umknickte und seine Mitspieler ihn verletzt vom Feld tragen mussten. Die Satzführung brachte Mimmenhausen trotz der unerfreulichen Unterbrechung nach Hause.

Der Tiebreak war geprägt von sehenswerten Blockaktionen und unglaublichem Kampfgeist beider Teams in der Feldabwehr. Am Ende entschied ein Einerblock von YoungStar Linus Engelmann die Partie nach über zwei Stunden Spielzeit. „Wenn man den Tabellenführer besiegt hat, hat man sehr viel richtig gemacht“, lobte der zufriedene Häfler Trainer Adrian Pfleghar ein Team.