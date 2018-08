Drei Unbekannte haben am Sonntagabend gegen 21 Uhr bei einem Raubüberfall auf eine Gaststätte in der Paulinenstraße mehrere hundert Euro erbeutet. Zunächst hatte einer der Täter maskiert das Lokal betreten und mit vorgehaltener Pistole eine Angestellte zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert. Währenddessen betrat ein Komplize die Gaststätte und ließ sich das Geld in eine blaue Stofftasche legen. Anschließend flüchteten die beiden mit einem weiteren Mittäter, der laut Zeugen vor dem Lokal Schmiere gestanden hatte, stadteinwärts.

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, aber die Täter konnten unerkannt entkommen. Nach Auskunft von Polizeipressesprecher Markus Sauter vergeht von der Verständigung der Polizei bis zum Aktivwerden der Großfahndung etwa eine Stunde.

Silberfarbene Pistole

Von den zwei Männern, die die Gaststätte betreten hatten, liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Bei beiden handelt es sich mutmaßlich um Jugendliche oder Heranwachsende von schlanker Statur. Der erste war etwa 1,65 Meter groß, trug eine schwarze Baseballmütze, eine schwarze Stoffjacke mit Reißverschluss und darüber liegender Knopfleiste sowie eine dunkle Hose. Als Maskierung hatte der Täter ein dunkles, gemustertes Tuch über Mund und Nase gezogen. Die die von ihm benutzte Pistole ist silberfarben.

Der zweite Täter war etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke und blaue Jeans sowie eine schwarze Baseballmütze mit weiß umrandetem schwarzen Schild. Er war ähnlich maskiert wie sein Komplize und hatte eine blaue Stofftasche bei sich.

Gastronomen sollten wenig Bargeld im Lokal haben

Nicht auszuschließen ist, dass es sich teilweise um dieselben Täter handelt, die in der Nacht zum Freitag zwischen Graf-Zeppelin-Haus und Schlosskirche ihr Unwesen trieben: Zwei Täter erpressten dort gegen 1.45 Uhr eine Schachtel Zigaretten und einen Fünf-Euro-Schein von drei Männern. Wie beim Raubüberfall auf die Gaststätte war dabei eine silberfarbene Pistole im Spiel. Einer der Täter war zudem ähnlich gekleidet wie beim Gaststättenüberfall: Er trug eine schwarze Baseballkappe mit weißem Aufdruck sowie schwarze Oberbekleidung und eine dunkle Hose. Wie beim Überfall auf die Gaststätte werden die beiden bewaffneten Erpresser von Freitagnacht als junge Männer beschrieben.

Dass es sich um dieselben Personen handelt, so weit will Polizeipressesprecher Markus Sauter auf Anfrage der SZ aber nicht gehen, zumal noch keine weiteren Hinweise von Zeugen eingegangen sind. Gastronomen rät Sauter, die Bargeldsummen in ihren Lokalen so gering wie möglich zu halten.

