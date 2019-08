Opfer eines Raubdelikts ist eigenen Angaben zufolge ein 24-jähriger Mann in der Nacht zum Donnerstag zwischen 1.45 und 2 Uhr in der Meistershofener Straße geworden. Wie der Geschädigte bei der Polizei angab, habe er auf Höhe des Jugendhauses plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf erhalten und sei daraufhin kurzzeitig bewusstlos gewesen. Als er wieder zu sich gekommen sei, habe er festgestellt, dass Bargeld aus seiner Geldbörse sowie das Mobiltelefon fehlte. Der 24-Jährige musste sich aufgrund der erlittenen Verletzung in ärztliche Behandlung begeben.