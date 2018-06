Über verlorene Kindheiten, Hoffnungen und Sehnsüchte

Ein verlassenes Kino ist Schauplatz für das neue Stück der „Rampenlichter“. Die Jugendspielgruppe hat ein Thema aufgegriffen, das bereits im Titel auf den ernsten Inhalt verweist. „Verboten für Kinder“ von Vera Achatkin handelt von sieben Jugendlichen, die in einem alten, abbruchreifen Kino Zuflucht gefunden haben. Eine Wohngemeinschaft, die sich aus der Not ergeben hat. Sieben unterschiedliche Charaktere, die aus unterschiedlichen Gründen aus ihrem früherem Leben geflohen sind. Zwei Dinge haben sie gemeinsam: ihre verlorene Kindheit und der Zwang, Geld verdienen zu müssen. Mädchen und Jungen, die sich prostituieren, um zu überleben. Ihre Sehnsucht nach einer heilen Welt, treibt sie in Phantasien und es entsteht ein kleines Stück Gemeinschaft innerhalb der Gruppe, die sonst aus Einzelgängern besteht.

Der Zuschauer erfährt die Geschichte der Beteiligten, teilweise mit filmischen Mitteln unterstützt, die von einer desillusionierten Kindheit zeugen. Einzige Ausnahme bildet Gloria, die offensichtlich aus gutem Elternhaus stammt und aus Beweggründen geflohen ist, die sich im Laufe des Abends offenbaren.

Ein Stück, das von Flucht, Hoffnung, Glaube, Trot und Missbrauch handelt und wahrlich keine einfache Kost, die sich die Rampenlichter vorgenommen haben. Sie besetzen Charakterrollen, dessen empfindliches Beziehungsgeflecht durch das Auftauchen der Gloria auf eine harte Probe gestellt wird. „Verboten für Kinder“ ist im doppelten Sinn zu verstehen. Zum einen sollten Kinder niemals gezwungen sein, ihren Lebensunterhalt unter menschenunwürdigen Bedingungen zu verdienen. Zum anderen ist es kein Kinderstück.

Premiere ist am Sonntag 20. Januar. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 25. Januar, Mittwoch, 30. Januar und Freitag, 1. Februar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Kino Studio 17. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt sechs Euro. (lys)