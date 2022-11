Österreich ist Fußballweltmeister der Herzen

Für alle, die es nicht mitbekommen haben oder wollten: Seit Sonntag läuft die Fußball-WM. Die Spiele anschauen oder wegen der Menschenrechtsverletzungen im Austragungsort Katar ignorieren? Das ist die Frage – um die es hier allerdings ausnahmsweise mal nicht gehen soll.

In Scharen auf und davon

Nur so viel: Wer die Auftaktbegegnung verfolgte, hat im Wesentlichen eins gesehen: Die Zuschauer sind warum auch immer in Scharen davongelaufen. Das war mit Sicherheit kein Boykott, aber zumindest ein Zeichen. Apropos Zeichen: Das eindeutigste gegen die klimatisierte Winterweltmeisterschaft haben Italien und Österreich gesetzt.

Freundschaftsspiel am Eröffnungsabend

Die jeweiligen Fußballmannschaften spielten in der Qualifikation nicht nur absichtlich derart schlecht, um nicht nach Katar zu müssen. Nein, die beiden Teams haben auch noch am Eröffnungsabend der WM ein Freundschaftsspiel ausgetragen. Und wissen Sie was? I werd narrisch! Denn Österreich hat 2 zu 0 gewonnen, und ist damit logischerweise Weltmeister – zumindest Weltmeister der Herzen.