Örtlicher DHBW-Hochschulrat wählt Markus Kistler zum neuen Vorsitzenden

Der Örtliche Hochschulrat der DHBW Ravensburg bietet Partnerunternehmen die Plattform, sich aktiv in die Konzeption und die Gestaltung des dualen Studiums einzubringen. Im Oktober wurden nun die Vertreter der Partnerunternehmen in dem Gremium neu gewählt. Bei der ersten Sitzung des Gremiums wurde Markus Kistler von der BW-Bank zum Vorsitzenden des Örtlichen Hochschulrats gewählt. Ebenfalls neu gewählt wurden die studentischen Vertreter in dem Gremium, Niklas Cölle für den Bereich Technik und Isabel Mögle für den Bereich Wirtschaft, erklärt die Hochschule in der Pressemitteilung. Eine wichtige Aufgabe des Örtlichen Hochschulrats sei die Festlegung der standortspezifischen Inhalte der Studien- und Ausbildungspläne. Das Gremium ist zudem eingebunden in Entscheidungen über neue Studienangebote und über die Regelung der Zusammenarbeit zwischen der Studienakademie und den Ausbildungsstätten. Zudem werden in dem Gremium die Rektoren, Prorektoren und Dekane gewählt. Im Oktober wurden die Vertreter der Partnerfirmen in dem Gremium neu gewählt, sie werden vier Jahre lang im Amt bleiben. Ebenfalls Mitglied in dem Gremium sind verschiedene weitere Vertreter der Hochschule.