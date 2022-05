Ökumenischer Stadtkirchentag will Spaltung überwinden

„Mehr wir!“ – das ist das Motto Stadtkirchentages, mit dem die christlichen Kirchengemeinden in Friedrichshafen ein Zeichen für mehr Solidarität und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft setzen wollen. Vom Montag, 30. Mai bis Montag, 6. Juni, wird ein vielfältiges Programm geboten – an verschiedenen Orten in Friedrichshafen, in den Kirchengemeinden und Quartieren.

Ein Höhepunkt ist ein Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Huber am Mittwoch, 1. Juni, um 19 Uhr im ZF-Forum. Als „bedeutendsten Intellektuellen des deutschen Protestantismus“ hat ihn der verstorbene katholische Bischof Kardinal Karl Lehmann bezeichnet. Wolfgang Huber war von 1994 bis 2009 Bischof von Berlin Brandenburg und von 2003 bis 2009 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er gilt als Vordenker in ethischen Fragen.

Der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber hält einen Vortrag

„Eine von Wolfgang Hubers Leidenschaften ist, Manager für ethische Fragen zu interessieren“, heißt es in der Ankündigung. Ihm liege daran, dass sie sich nicht nur als Funktionseliten verstehen, sondern auch als Verantwortungseliten.

Im ZF-Forum spricht Huber zum Thema „Was verbindet uns?“ Damit stellt er sich einer der zentralen Frage der Gegenwart. Denn die Corona-Pandemie hat auch gezeigt, wie stark die Kräfte sind, die unsere Gesellschaft spalten.

Was verbindet uns? Prof. Dr. Wolfgang Huber, ehemaliger EKD-Ratsvorsitzender

Eine verbreitete Haltung sagt: Jeder ist sich selbst der Nächste. Doch trägt das wirklich? Führt es weiter? Bewältigen wir auf diesem Weg die Folgen von Krieg und Flucht? Schaffen wir auf diese Weise gute Bedingungen für das Aufwachsen der nächsten Generation? Werden wir unseren Verpflichtungen im Umgang mit der Schöpfung gerecht? „Für all diese Aufgaben müssen wir fragen: Was verbindet uns?“, so Wolfgang Huber.

Der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber spricht zum Thema „Was verbindet uns?“. (Foto: Karlheinz Schindler)

Anders als auf den Veranstaltungsplakaten gedruckt, kann der Vortrag ohne Anmeldung besucht werden. Parken ist vor Ort auf dem ZF-Besucherparkplatz möglich.

Herzogin Marie und OB Brand eröffnen den Stadtkirchentag

Offiziell eröffnet wird der Stadtkirchentag allerdings schon am Montag, 30. Mai, um 18 Uhr, auf dem Vorplatz des Medizincampus Bodensee – nämlich von den Schirmherrn des Stadtkirchentags: Herzogin Marie von Württemberg und Oberbürgermeister Andreas Brand. Dabei erlebt im Klinikum auch eine Ausstellung ihre Vernissage: Sämtliche Künstlerinnen und Künstler, die in den vergangenen Jahren im Klinikum ihre Arbeiten ausstellten, zeigen jeweils eines ihrer Werke. Diese Arbeiten werden am Ende des Ausstellungszeitraums am 29. Juni zu Gunsten der Spendenaktion „Häfler helfen“ versteigert.

Der Stadtkirchentag will Zeichen des Aufbruchs senden – in die Kirchengemeinden und in die Gesellschaft. Zu einer Solidaritätsaktion sind alle Interessierten am Freitag, 3. Juni, eingeladen: Ab 11.30 Uhr soll mit einer Menschenkette der Brückenschlag in unsere Gesellschaft sichtbar werden. Das Ziel ist, ausgehend von der Musikmuschel, die Schloss- und die Nikolauskirche miteinander zu verbinden.

Kirchengemeinden laden ein, in die Gärten der Schöpfung zu kommen

Für Familien gibt es am Donnerstag, 2. Juni, ab 15 Uhr einen Aktions- und Spielenachmittag in der Ludwig-Dürr-Schule. Die komplette Dauer des Stadtkirchentags hindurch laden zudem die Teams der einzelnen Kirchengemeinden zu einer Entdeckungstour durch „Schöpfungsgärten“ ein: An verschiedenen Orten in den Gemeinden erzählen die Gärten, wie sich Gottes Schöpfung an den einzelnen Schöpfungstagen gestaltet.

Jugendliche und junge Erwachsene sind am Freitag, 3. Juni, ab 16 Uhr zur Open Stage an der Musikmuschel eingeladen. Unter dem Motto „Present Your Talent“ steht ihnen die Bühne offen. Zur Kür der Gewinner gibt es um 20 Uhr noch einen Überraschungsauftritt.

Gastfreundschaft wird beim Stadtkirchentag groß geschrieben: Schon an Christi Himmelfahrt waren Mitglieder der evangelischen Gemeinden zu katholischen Gottesdiensten eingeladen. Am Sonntag, 29. Mai, können wiederum die Katholiken den evangelischen Gemeindegottesdienst erleben. In der Musikmuschel gestalten beide Konfessionen dann am Pfingstmontag um 10 Uhr den Abschluss des Stadtkirchentags.

Vor St. Nikolaus stiftet der tägliche Mittagstisch Gemeinschaft

Besonders erwähnenswert ist noch der tägliche Mittagstisch vor St. Nikolaus von Montag, 30. Mai bis Freitag, 3. Juni, von 12 bis 13.30 Uhr. Dieses Essen soll Gemeinschaft stiften. Die Mahlzeiten, zubereitet von der ZF-Küche, sind kostenlos. Wer möchte, kann spenden.

Ebenfalls vor St. Nikolaus findet am Samstag, 4. Juni, von 15 bis 19 Uhr ein großes Fest für jedermann statt, mit Speisen und Getränken. Ebenfalls am Samstag, um 18.30 Uhr, wird an der Musikmuschel in Fischbach zum offenen Singen eingeladen. Und um 19 Uhr bietet die Bonhoeffer-Kirche am 4. Juni eine spirituelle Weinverkostung mit Musik, zum Thema „Brot und Wein in der Bibel“ (Anmeldung unter bibelundwein@email.de oder Telefon 07541/72861, Preis 10 Euro).