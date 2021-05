Ökumene geht online

Der große Ökumenische Open-Air-Gottesdienst zu Pfingstmontag an der Musikmuschel der Uferpromenade muss auch in diesem Jahr Pandemie bedingt ausfallen. Die beiden Kirchen St. Columban und Bonhoeffer teilen jedoch mit, dass sie online zum Gottesdienst einladen. Das ökumenische Digital-Team habe kreativ gearbeitet und unter dem Motto „Atme in uns Heiliger Geist“ einen Mut machenden Gottesdienst aufgezeichnet. Gemeindemitglieder aus beiden Gemeinden berichten, wie und wo sie die Kraft des Heiligen Geistes erleben und zu was sie diese Geistkraft befähigt.