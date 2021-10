Ökostrom vom Stadtwerk kommt direkt aus der Region

Der „Öko Regio Strom“ vom Stadtwerk am See wird in der Nachbarschaft gewonnen, teilt das Unternehmen mit. Lieferant für die ökologische Energie sei der Windpark Amtenhauser Berg.

Bei Lebensmitteln würden viele Verbraucher darauf achten, wo, von wem und unter welchen Bedingungen diese angebaut oder hergestellt werden. Das gehe nun auch bei Energie. „Ab sofort können unsere Kunden Strom aus der Region beziehen – 100 Prozent ökologisch, direkt vor der Haustür produziert“, wird Niclas Labsch, Leiter Vertrieb beim Stadtwerk am See zitiert. Gewonnen werde der regionale Strom auf dem Amtenhauser Berg im Hegau. Fünf Windräder lieferten hier 16,5 Megawatt Leistung. Das sei sauberer Strom für rund 10 000 Haushalte.

„Dass man Strom von der Erzeugung bis zum Verbraucher verfolgen kann, ist noch recht neu“, so Labsch, „denn bis vor zwei Jahren wurde Strom, ganz gleich welcher Art, ‚in einen Topf‘ geworfen. Heute führt das Bundesumweltamt ein Register über Herkunft und Erzeugungsart“. Damit erhielten Verbraucher laut Pressemitteilung eine Garantie über die Herkunft ihres Stroms. Nur Strom aus Quellen, die sich in einem Umkreis von 50 Kilometer Luftlinie befinden, dürfen als Regio-Strom angeboten werden.

Der Windpark Amtenhauser Berg als Quelle für den Regionalstrom solle erst der Anfang sein. Der Energieversorger plane weitere ökologische Erzeugeranlagen in die Regionalvermarktung aufzunehmen. „Auch unser Sonnenstrom soll so direkt vor Ort genutzt werden können“, so Labsch. Denn er sei sich sicher, dass auch die Nachfrage steigt. „In Zeiten von Klimawandel und Globalisierung sehnt sich ein Teil der Bevölkerung wieder nach Sicherheit und Beständigkeit“, so der Energieexperte. „Wer regionalen Strom bezieht, kann sich sicher sein, dass er die Energiewende vor Ort unterstützt und die Wertschöpfung in der Region vorantreibt.“ Und er vermutet einen weiteren positiven Effekt: „Regionaler Strom führt zu einem schärferen Bewusstsein und zu einem ressourcenschonenderen Umgang damit, so schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“.

Wer Interesse am „Öko Regio Strom“ hat, der findet Details zur Regionalvermarktung auf der Website des Stadtwerks. Für ein persönliches Beratungsgespräch empfehlen sich die Kundenzentren in Überlingen und Friedrichshafen oder der verkaufsoffene Sonntag in Friedrichshafen am 17. Oktober.