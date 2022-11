Öffentliche Sitzung des Kreistags

Der Kreistag des Bodenseekreises tagt am Mittwoch, 16. November, ab 17 Uhr. Die öffentliche Sitzung findet in der Ludwig-Roos-Halle in Friedrichshafen-Ettenkirch, Gregor-Schwake-Straße 9, statt. Landrat Lothar Wölfle lädt die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste des Bodenseekreises dazu ein. Laut Ankündigung werden unter anderem folgende Punkte besprochen: Jugendbeteiligung im Bodenseekreis - Einrichtung eines Kreisjugendrates, Kreishaushalt 2023, Kalkulation der Abfallgebühren 2023 bis 2024 und Neufassung der Abfallwirtschaftssatzung, Beteiligungsbericht 2021, Fortschreibung der Satzung zur Erhebung von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege, Beitritt zum Verein „wirfürbio e.V.“. Zudem gibt es eine Fragestunde für wahlberechtigte Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner