Chronische entzündliche Darmerkrankungen (CED) frühzeitig zu erkennen und richtig zu behandeln, darum geht es in dem Drei-Länder Arzt-Patienten-Seminar am Samstag, den 29. September, im Graf-Zeppelin-Haus.

Die wissenschaftliche Leitung hat Professor Christian Arnold, Zentrumsdirektor und Chefarzt für Innere Medizin am Klinikum Friedrichshafen übernommen. Zielgruppe sind Patienten, Angehörige und alle die sich für das Thema interessieren, auch Mediziner. „Mit dieser Veranstaltung möchten wir über diese Krankheiten und ihre Behandlungsmöglichkeiten aufklären“, erläutert Arnold das Ziel.

Sieben renommierte Ärztinnen und Ärzte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz konnten als Referenten gewonnen werden, darunter Professor Georg von Boyen, Ärztlicher Direktor der Kliniken des Landkreises Sigmaringen und Professor Stephan Brand, Chefarzt für Gastroenterologie des Kantonspitals St. Gallen.

Oberbürgermeister Andreas Brand spricht ein Grußwort. Vormittags stehen aktuelle Therapien des Morbus Crohn und des Colitis ulcerosa auf dem Programm. Professor Ekkehard Jehle, Chefarzt und Leiter des Darmzentrums am Krankenhaus Elisabeth Ravensburg referiert über Operationen, die aufgrund von CED erforderlich sein können.

Raum für Diskussionen

Nachmittags gibt es verschiedene Workshops, die Informationen bieten, aber auch Raum für Diskussionen geben. Themen sind unter anderem CED in bestimmten Lebenssituationen wie Schwangerschaft oder Alter, oder auch endoskopische Untersuchungsverfahren. „Wir rechnen mit 200 bis 300 Teilnehmern“, erklärt Arnold. Immerhin sind im Bodenseeraum mehrere tausend Patienten von dieser Krankheit betroffen. Viele Menschen leiden zu Beginn an unspezifischen Symptomen, das mache es schwer, CED frühzeitig zu diagnostizieren, so der Chefarzt. „Aber: Je früher sie erkannt wird, umso eher kann man einen schweren Verlauf und Komplikationen verhindern“, macht er Betroffenen Hoffnung. Überhaupt habe das Wissen über CED in der Region einen hohen Stellenwert. „Wir können uns mit Spezialambulanzen in großen Städten messen“, erläutert Arnold weiter.

Er leitet seit zehn Jahren die CED-Ambulanz am städtischen Klinikum Friedrichshafen und ist ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Das Arzt-Patienten-Seminar ist kostenlos, eine Anmeldung erwünscht, aber nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt und wird von der Deutschen Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung und ihren Partnern aus Österreich und der Schweiz organisiert. Sie dauert von 10 bis 14.25 Uhr. Alle drei Vereinigungen präsentieren sich ebenfalls im Graf-Zeppelin-Haus.