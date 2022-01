Zeppelin-Stiftung unterstützt kinderreiche Familien und bedürftige Menschen

Kinderreiche Familien und Personen mit niedrigem Einkommen können einen jährlichen Zuschuss für besondere Bedürfnisse und weitere Vergünstigungen beantragen. Die Anträge können ab Dienstag, 1. Februar im Internet abgerufen werden, teilt die Stadt Friedrichshafen mit.

In diesem Zuge kann gleichzeitig die „Häfler Karte“ beantragt werden. Die Karte im Scheckkartenformat dient als Nachweis, dass berechtigte Personen alle Voraussetzungen für die Unterstützung der Zeppelin-Stiftung erfüllen. Anerkannt wird die „Häfler Karte“ im DRK Kleiderladen, im Fairkauf, in der KulturTafel, im Medienhaus am See, in der Tafel Friedrichshafen sowie an der Volkshochschule Friedrichshafen.

Die Leistungen umfassen zum Beispiel freie Eintritte für die Häfler Bäder, das Schulmuseum und das Zeppelin Museum. Außerdem können Ermäßigungskarten für kulturelle Veranstaltungen der Stadt Friedrichshafen beantragt werden sowie die Übernahme der Kosten für das Mittagessen in Schul- und Kindertagesstätten.

Die Anträge sind online unter www.zeppelin-stiftung.de/zuschüsse abrufbar und liegen von Dienstag, 1. Februar, bis Freitag, 30. April, zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus Friedrichshafen, in den Ortsverwaltungen sowie im Bürgeramt Fischbach zur Mitnahme aus.

Die Stadtverwaltung bittet darum, die ausgefüllten Anträge und die Kopien oder Originalunterlagen per Post, Briefkasten oder per E-Mail an leistungen-zeppelin-stiftung@friedrichshafen.de einzureichen. Eine persönliche Abgabe ist nur in Ausnahmefällen nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter Telefon 07541 / 2 03 31 02 möglich. Es muss eine Telefonnummer für Rückfragen angegeben sein. Die Originalunterlagen werden mit dem Bescheid wieder zurückgesandt.