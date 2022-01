Sportfreunde Friedrichshafen holen wichtigen Sieg in Brandenburg

Für die Sportfreunde Friedrichshafen ist das Duell bei Kleeblatt Berlin nach der coronabedingten Zwangspause der erste Spieltag im neuen Jahr gewesen. Am 14. Spieltag der 1. Bundesliga war die Mannschaft um Kapitän Darko Lotina im brandenburgischen Seelow beim SKC Kleeblatt Berlin zu Gast. Berlin war in dieser Saison noch punktlos und sollte es auch bleiben. Die Häfler setzten sich nach einem ausgeglichenen Punkteverhältnis mit 110 Kegeln Vorsprung doch klar durch und fuhren mit 5:3 (3396:3286 Kegel) den Sieg ein.

In die Partie starteten Lukas Funk und Torsten Reiser. Funk musste seinen Punkt im Duell gegen Christian Drache bei einem Satzverhältnis von 2:2 mit 562:575 Kegeln abgeben. Reiser startete auf der schwer zu bespielenden Bahn fulminant mit 167 Kegeln und nahm gegen Jörg Seidel von Anfang an das Ruder in die Hand. Bei 2:2 Sätzen gewann der Häfler mit starken 590:552 Kegeln. Im Mittelpaar legte Michael Reiter gegen den polnischen Nationalspieler Bartosz Krug nach. Reiter (Tagesbestleistung von 593 Kegeln) gewann gegen Krug (514) mit 4:0 Sätzen. Mario Listes musste dagegen seinen Punkt im letzten Satz abgeben, nachdem er im dritten Satz auf 1:2 verkürzt hatte und sogar die Führung in den Gesamtkegeln übernahm. Am Ende scheiterte er am stärksten Berliner, dem ehemaligen Nationalspieler Sven Tränkler, mit 1:3 (554:577).

Vor der Schlusspaarung stand es 2:2, jedoch waren die Häfler mit 81 Kegeln in Front. Noch ein Mannschaftspunkt musste zum wichtigen Auswärtssieg her. Nicolai Müller (553) holte diesen Punkt durch das 4:0 gegen Andreas Kupsch (527). Kapitän Darko Lotina verlor gegen Sven Lischke trotz besserer Gesamtholzzahl (544:541).

Mit dem Sieg in Berlin verbesserten sich die Häfler in der Tabelle auf 8:10 Punkte und sind Siebter. Zum ersten Abstiegsplatz haben die Sportfreunde nun drei Punkte Vorsprung. Für die Sportfreunde folgt ein spielfreies Wochenende, bevor fünf Heimspiele in Folge anstehen.