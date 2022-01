Mann zeigt Hitlergruß

Von einem Zeugen wurde am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr vor einem Lebensmitteldiscounter in der Werastraße beobachtet, wie es zwischen einem Mann und zwei Jugendlichen zu einem verbalen Streit kam. Nachdem der Mann seine Füße seitlich zusammengeschlagen hatte und den rechten Arm in Art und Weise des „Hitlergrußes“ hob, entfernte er sich fluchtartig mit einem Fahrrad.

Zeugen gesucht

Nachdem ihm der Zeuge jedoch gefolgt war, konnte der 41-Jährige von den verständigten Polizeibeamten kontrolliert werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Zeichen eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden bislang unbekannten Jugendlichen, sich unter Telefon 07541 / 70 10 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.