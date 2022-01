Junges Trio spielt Debussy, Ravel und Fauré

Mit einem Programm mit Stücken von drei französischen Kompositionen kommt ein junges Trio am Donnerstag, 27. Januar, um 20 Uhr ins Graf-Zeppelin-Haus. Julia Hagen (Violoncello), Thomas Reif (Violine) und Annika Treutler (Klavier) spielen in unterschiedlichen Besetzungen Werke von Debussy, Ravel und Fauré. Die Biografie der österreichischen Cellistin Julia Hagen glänzt, wie das Kulturbüro schreibt, mit renommierten musikalischen Partnern und berühmten Bühnen. Bereits mit 14 Jahren gab sie im Brucknerhaus Linz ihr Debüt als Solistin. „Eine spannende junge Künstlerin, die zu den vielversprechendsten Instrumentalistinnen ihrer Generation gezählt wird“, heißt es in der Ankündigung. Auch der Geiger Thomas Reif, seines Zeichens erster koordinierter Konzertmeister beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, ist ein gefragter Kammermusiker, Solist und Gast bei verschiedenen Festivals mit einem Repertoire, das frühe Barockmusik ebenso beinhaltet wie argentinische Tangomusik.Den Klavierpart gestaltet Annika Treutler. Die mehrfach ausgezeichnete Pianistin gastierte in den großen deutschen Sälen sowie im europäischen Ausland. Ihr Debüt in der Carnegie Hall (New York) musste nach Mitteilung des Kulturbüros pandemie-bedingt leider ausfallen. Seit Oktober 2018 lehrt Annika Treutler an der Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin. Drei junge und zugleich arrivierte Künstler, die ein erlesenes Programm französischer Kammermusik spielen.

Karten kosten 38, 29, 21 und 15 Euro. Sie sind im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Hauserhältlich unter Telefon 07541 / 28 84 44, per E-Mail an ticket@gzh.de oder über die Seite www.kulturbüro.friedrichshafen.de / reservix.de.