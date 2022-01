Champions League: VfB Friedrichshafen gewinnt kampflos gegen Hebar Pazardzhik

Der VfB Friedrichshafen gewinnt kampflos sein Champions-League-Spiel gegen Hebar Pazardzhik mit 3:0 (25:0, 25:0, 25:0). Das hat der Europäische Volleyballverband am Montag bekanntgegeben. Weil dem bulgarischen Meister bei Rückkehr eine Quarantäne und damit der Ausschluss aus dem Pokal gedroht hätte, hat Pazardzhik auf die Reise nach Deutschland verzichtet. Ein Nachholtermin konnte nicht gefunden werden.

Ausgetragen werden sollte das Duell am Mittwochabend in der Ratiopharm-Arena Ulm/Neu-Ulm. Die Bulgaren hätten durchaus auch nach Deutschland einreisen dürfen, allerdings wäre Hebar nach der Rückkehr im Heimatland wahrscheinlich drei Tage in Quarantäne geschickt worden. Damit hätte der Club das Finalturnier um den bulgarischen Pokal verpasst, weshalb die Mannschaft lieber auf die Reise nach Neu-Ulm verzichtete.

„Wir hätten gerne auf dem Feld Revanche genommen“

Wegen des engen Terminplans der beiden Teams gestaltete sich die Suche nach einem Alternativtermin schwierig. „Das Spiel wird aus diesen Gründen mit 3:0 für die Häfler gewertet“, berichtet Friedrichshafen in seiner Mitteilung am Montagabend.

Der VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt bedauert das. „Wir hatten uns sehr auf dieses Spiel gefreut. Erst recht, weil das Hinspiel in Pazardzhik ganz knapp mit 3:2 an die Bulgaren ging und wir gerne auf dem Feld Revanche genommen hätten“, sagt er.

Dadurch hat der VfB Friedrichshafen nun einen Sieg und fünf Punkte in Pool A der Champions League gesammelt und springt virtuell auf den zweiten Tabellenplatz. Diesen können die Häfler in den beiden ausstehenden Auswärtsspielen bei Knack Roeselare (9. Februar, 20.30 Uhr) und Jastrzebski Wegiel (16. Februar, 18 Uhr) verteidigen und haben weiterhin eine theoretische Chance auf den Einzug ins Viertelfinale.

In der Bundesliga-Zwischenrunde geht es für die Häfler am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, live bei Twitch) zu Hause gegen die United Volleys weiter. Dort ist es ebenfalls das Ziel, sich den zweiten Platz den zu sichern.