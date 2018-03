Noch 800 Kilometer bis zum Ziel

Seit vielen Wochen und 5000 Kilometer ist Martin Müller aus Frickingen nun schon zu Fuß durch Europa, um Geld gegen die weibliche Genitalverstümmelung zu sammeln (SZ berichtete mehrfach). Inzwischen ist er im Polarkreis angekommen. Im Folgenden berichtet er von seinen Erlebnissen.

Momentan befinden wir, mein Weggefährte Alexander Kail und ich, uns knapp innerhalb des Polarkreises beziehungsweise in dem nördlichsten Bundesland von Schweden. Der Gigant Schweden (mit Abstand das größte Land auf der Tour, das etwa ein Drittel der Tour ausmacht) scheint bald ein Ende zu nehmen. Noch knapp 300 Kilometer fehlen bis zur finnischen Grenze und knapp 800 Kilometer bis zum Ziel. Nach Finnland kommt noch Norwegen. Seit etwa fünf Tagen liegen wir unter der 1000 Kilometer-Marke. Es bleiben zwar noch viele Kilometer, aber das Ziel erscheint immer greifbarer und immer, wenn ich an das Ende denke, frage ich mich, wie es wohl wird, wieder ein „normales“ Leben zu führen. Bei dieser langen Zeit und Strecke habe ich mich sehr daran gewöhnt, nicht zu wissen, wo ich abends schlafen werde, wie ich täglich an Wasser und Lebensmittel komme und was alles auf mich zukommen wird. Das Leben in der Natur hat mir viel gegeben. Man lernt die einfachen Dinge aus einem anderen Winkel zu betrachten und wie nichtig materielle Dinge doch sind. In meinen Augen sollte man im Leben in Herz und Hirn investieren, wenn man ein erfülltes Leben möchte.

Wenn weiterhin alles gut läuft, sollten wir Mitte Juli am Ziel ankommen. Dort werden wir dann warten bis uns ein Freund mit dem Auto abholt. Robin Wirschun meinte vor der Tour zu mir: „Wenn du es schaffst da hoch zu laufen, schaff ich es auch, hoch zu fahren.“ Voraussichtlich holt er uns Anfang August dort oben ab, sodass wir die erste oder zweite Woche im August wieder in der Heimat eintreffen sollten.

Seit circa fünf Tagen ist der Sommer bei uns auch angekommen. Davor haben wir den kältesten Mai in Schweden seit über 100 Jahren erlebt. Das war zum einen ein Glück, weil wir dadurch länger von den Mücken verschont geblieben sind, zum anderen war es Pech, weil wir viele Nächte Minusgrade hatten und doch teilweise die Nächte frierend verbracht haben. Leider hatten wir auch zwei Regenwochen in Schweden, die meiner Ansicht nach die härteste Zeit war. Regen tagsüber bei Temperaturen um zwei Grad und nachts teilweise Schneefall kühlen den Körper stark ab. Einmal haben wir uns bereits morgens dafür entschieden uns wieder im Zelt zu verschanzen, um den schlimmsten Niederschlag abzuwarten (wir saßen bis zum nächsten Morgen).

Aber Schweden entschuldigt diese Strapazen mit einer atemberaubenden Natur. Täglich laufen wir durch Wälder, an unzähligen Seen vorbei. Fast wie im Bilderbuch. Seit wir in den letzten beiden Bundesländer in Schweden unterwegs sind, ist die Gastfreundschaft und Interesse stark gestiegen. Fast täglich erleben wir neue Geschichten fürs Tagebuch. Um nur eine zu nennen: Neulich hat uns ein Schwede in sein Sommerhaus am See eingeladen und uns einfach alles überlassen – auch das Auto. Wir sollten einfach die Haus- und Autoschlüssel einen Tag später wieder vorbeibringen. Und das, obwohl er weder eine Nummer, eine Adresse oder einen Namen von uns hatte. Er hat uns einfach blind vertraut. So etwas ist in Deutschland kaum vorstellbar. Auch wurden wir schon mehrfach zum Essen eingeladen. Die Menschen hier oben sind einfach klasse. So viel Wert auf Menschlichkeit zu legen, verdient meine größte Hochachtung.

Ans Aufgeben habe ich während der Tour noch nie gedacht. Ich weiß genau, dass ich mir das niemals verzeihen würde. So lange wie uns jeden Tag etwas Richtung Norden bewegen, ist immer alles ok. Es gibt natürlich täglich kleine Blessuren, aber das gehört bei dieser extremen Belastung wohl einfach dazu.

Mittlerweile bin ich schon über 5000 Kilometer zu Fuß gelaufen und konnte rund 6000 Euro im Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung sammeln. Ich hoffe sehr, dass ich die 10000-Euro-Grenze noch erreiche und sich die vielen Kilometer so bezahlt machen.

Aktuell machen uns die vielen Mücken das Leben etwas schwer. Wenn wir nicht laufen, suchen wir sofort Schutz im Zelt, um uns vor diesen nervtötenden Biestern fern zu halten. Ich bin trotz allem unglaublich froh, diese große Aufgabe auf mich genommen zu haben und bereue keine Sekunde. Auch wenn es nicht immer leicht ist.