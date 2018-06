Filmauslese im Lagerhäusle zeigt „Vier Minuten“

Im lagerhäusle in Altheim findet am Freitag, 22. Mai, wieder die Frickinger Filmauslese statt. geziegt wird der Film „Vier Minuten“.

Zum Inhalt: Die 21-jährige Jenny sitzt wegen Mord im Knast. Wer einen ihrer Wutausbrüche erlebt, traut ihr das sofort zu. Die 80-jährige Traude traut ihr noch etwas ganz anderes zu: künstlerisches Genie am Klavier. Sie beschließt, das Mädchen zu unterrichten. Doch ihre in über 60 Jahren erworbenen Erfahrungen mit Inhaftierten finden an dem unberechenbaren musikalischen Wunderkind ihre Grenzen. Auf ihre unerbittliche Disziplin antwortet Jenny mit trotzigem Widerstand. Dieses schroffe Aufeinanderprallen reißt gewaltsam Löcher in die fast hermetische Hülle, die beide Frauen um ihre Gefühlswelt gelegt haben. Beide spüren fast widerwillig, dass sie neben der Liebe zur Musik durch seelische Verwundungen verbunden sind. Der in beiden angelegte sprunghafte Wechsel von Hass und Suche nach Vergebung gefährdet aber immer wieder Jennys Teilnahme an einem bedeutenden Wettbewerb. In einem aufreibenden Nervenduell schenken sich beide nichts und geben sich dennoch etwas Großartiges: die innere Freiheit.

Beginn ist um 20.15 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro.