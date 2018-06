Die Welt der Oper zu Gast in Frickingen

Zehn außergewöhnlich begabte Nachwuchssänger werden in der Zeit vom 18. bis zum 22. Februar wieder zu einem Meisterkonzert im Landsitz „SinnReich“ in Frickingen zusammenkommen und auch ein Abschlusskonzert geben.

Aus ganz Deutschland

Aus ganz Deutschland kommen im Februar wieder einmal zehn außergewöhnlich begabte Nachwuchssänger zusammen. Einige von ihnen stehen bereits auf den „Brettern, die die Welt bedeuten", andere werden vielleicht einmal auf einer der großen Bühnen Deutschlands ihr Operndebut geben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der renommierte Sänger und Gesangspädagoge Thomas Heyer, Professor an der Musikhochschule Frankfurt, wird zusammen mit Uwe Münch, Dozent an der Musikhochschule Stuttgart, in fünf Tagen intensiver Arbeit jeder Persönlichkeit wertvolle, bisweilen entscheidende Anregungen geben.

Eintritt ist frei

Das Abschlusskonzert des Kurses mit einigen der berühmtesten Arien und Liedern der Gesangsliteratur findet am Sonntag, 22. Februar, ab 16 Uhr im Saal des „Landsitz SinnReich“ in Frickingen statt.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.sinnreich-bodensee.de