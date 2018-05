Narren ziehen durch Fischbachs Gassen

In Fischbach erreicht die Fasnet am Samstag, 3. Februar, ihren Höhepunkt. Dann feiern die Bächlesfischer und Schalmeien den Fischbacher Samstag mit dem traditionellen Narrensprung um 14 Uhr mit anschließendem Narrenbaumstellen.

Rund 30 Zünfte und Gruppen samt Musikkapellen werden das Westend in eine bunte und fröhliche Fasnetshochburg verwandeln. Bei den aufwendig gestalteten Mottowagen werden die Vereine wieder lokalpolitische Themen aufgreifen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Auch für Bewirtung ist gesorgt. So schenkt das Hotel Traube am See in der Meersburger Straße von 11 bis 14 Uhr Getränke aus, die von den Lieferanten gesponsert werden. Der Erlös wird „Häfler helfen“ zugute kommen.

Die Verkehrsteilnehmer müssen sich wegen des Fasnetsumzugs auf Beeinträchtigungen einstellen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird am Samstag ab 13.15 Uhr der Umzugsweg gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Umzug zieht sich vom Schulplatz über die Eisenbahnstraße, Spaltensteiner Straße sowie die Koberstraße zurück zum Schulplatz. Umleitungen führen über die Kapitän-Wagner-Straße, Hohentwielstraße und die Zeppelinstraße. Nach Ende des Umzuges werden die Straßen wieder freigegeben.