Stefan Kücherer, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Fischbach, hat 2458 Euro an Stadtdiakon Ulrich Föhr überreicht, der das Geld an bedürftige Häfler weitergeben wird. „Das Geld kommt Menschen zugute, die in schwierigen finanziellen Krisen stecken“, so Föhr. Mit der Spende will die Kolpingsfamilie mithelfen, das soziale Elend in der Stadt zu bekämpfen.