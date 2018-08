Im GZH erklingen norwegische Lieder

Ein ungewöhnliches Chorkonzert erwartet die Zuhörer am Samstag, 8. September, im Graf-Zeppelin-Haus: Auf der Bühne des Ludwig-Dürr-Saals singen nicht nur der Männerchor Friedrichshafen-Fischbach und der Frauenchor „belle voci“ aus Kluftern, sondern auch rund dreißig Sänger des „Mellembygd Mannskor“ aus Nord-Norwegen zu hören.

Sie sind alle sehr gespannt auf die Begegnung: Paul Riedmüller, Martin Wegis und Felix Schiedner, das neue Vorstandstrio des Männerchors Fischbach, Dirigent Erich Hörmann, der vorige Vorstandsvorsitzende Jürgen Dörge und natürlich auch alle übrigen Sänger. Mitten in den Ferien haben sie sich in der Alten Schule Fischbach für eine Probe getroffen, denn das Gemeinschaftskonzert findet gut zwei Wochen später statt. Vor der Probe spürt man die Begeisterung, die Neugierde auf die Gäste aus dem „ziemlich nördlichen Nordnorwegen“. Sechs Monate im Jahr ist es dort dunkel, kein Wunder, dass sie sich nach dem sonnigen Süden sehnen. Sie, das ist ein 1930 gegründeter Männerchor aus Målselv mit circa vierzig Sängern. In Deutschland sind reine Männerchöre leider zur Rarität geworden, einzig Fischbach hat noch einen lebendigen Männerchor, und der hat in den letzten Jahren sogar noch jüngeren Zuwachs bekommen, wie sie stolz vermelden, aber gleich anfügen: „Aber wir können immer noch weitere Sänger brauchen.“

Auf der Suche nach Männerchören am Bodensee sind die Norweger auf der Homepage der Fischbacher fündig geworden. Das Besondere: Ihr Dirigent Sven Becker ist Deutscher und evangelischer Pastor, der von Berufs wegen dort gelandet ist. Ihm gefalle es im Norden so gut, dass er dort geblieben ist. Rasch waren übers Internet die Verbindungen zum See geknüpft, eine Urlaubswoche in Friedrichshafen und das gemeinsame Konzert geplant. Bloß der Traum der Gäste, im Bodenseeraum zusammen mit einem deutschen, einem österreichischen und einem Schweizer Chor zu singen, ist nicht in Erfüllung gegangen, dafür wird es noch ein norwegisch-schweizerisches Konzert in Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen geben.

Um noch eine weitere Klangfarbe ins Konzert zu bringen, hat der Männerchor Fischbach den Klufterner Frauenchor „belle voci“ eingeladen. Unter dem Motto „Musik kennt keine Grenzen“ werden alle drei Chöre in einem jeweils halbstündigen Block ihre Lieblingslieder und Ohrwürmer singen, zuletzt werden dann alle zusammen auf der Bühne stehen und singen. „Wir sind gespannt auf die Begegnung“, sagt Hörmann, eine Begegnung mit einem fremden Chor bringe immer neue Inspirationen. Und Felix Schiedner fügt hinzu: „Es war eine tolle Fügung.“