HSG-Handballerinnen lassen zu viel liegen

Während die Herren II der HSG Friedrichshafen-Fischbach in der Handball-Bezirksklasse doppelt gepunktet haben, mussten die HSG-Damen I in der Bezirksliga der TG Biberach II knapp den Vortritt lassen. Das zweite Häfler Damenteam hatte gegen den SC Lehr III (Bezirksklasse) nicht wirklich eine Siegchance gehabt. Die Begegnungen in der Übersicht.

HSG Friedrichshafen-Fischbach I - TG Biberach II 24:25 (9:15): Einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenpositionen in der Handball-Bezirksliga hat das Damenteam der Häfler Spielgemeinschaft gegen die Zweite der TG Biberach hinnehmen müssen. Die profitierte bei ihrem knappen Erfolg nicht nur von einer Schwächephase des Kontrahenten in den Minuten 18 bis 22, als die TG einen 5:7-Rückstand in eine 12:7-Führung verwandelte, sondern auch von der lautstarken Unterstützung der mitgereisten Fans. Die Jungs hatten nicht nur dank ihrer T-Shirts mit der Aufschrift „Spielermädchen“ oder „Spielerschwester“ für Aufsehen in der Sporthalle Fischbach gesorgt, sondern vor allem auch mit ihren Trommeln und sonstigen Instrumenten, die sie über 60 Minuten bearbeiteten. Nachdem die HSG ihre Abschlussschwäche in den Griff bekommen hatte und die technischen Fehler minimierte, wurde es noch einmal eng – mit dem glücklicheren Ende zugunsten der TGB. „Sicherlich ist bei uns eine gewisse Enttäuschung da, denn Biberach wäre schlagbar gewesen“, sagte Coach Damir Turnadzic. „Wir haben uns in entscheidenden Phasen zu viele Fehler erlaubt.“

HSG FF I: Amann, Rölli (Tor); Müller (11/1), Kunz (4/2), Rist (2), Nothelfer (2), Haid (1), Henrichs (1), Wildner (1), Diemer (1), Kordes (1), Knoll, Pechar, Pfeffer.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II - SG Ulm & Wiblingen II 30:29 (19:17): Auch dank der Unterstützung einiger Spieler aus der Ersten, hat das Perspektivteam der Häfler Landesliga-Handballer in der Bezirksklasse doppelt gepunktet. Dabei mussten die Männer von Trainer Klaus Schmidt, der aufgrund einer voll besetzen Bank nicht selbst ran musste, um diesen Heimerfolg mächtig zittern. Obwohl die Gastgeber phasenweise mit bis zu fünf Toren führten, kämpfte sich die Reserve aus Ulm-Wiblingen immer wieder heran und lag in der 47. Minute sogar mit 26:24 vorne. Während Daniel Wünsche im HSG-Tor in dieser Phase noch einmal stärker wurde und den letzten Angriff der Gäste parierte, machte Fabian Pentzlin eine Sekunde vor dem Abpfiff den Sack zu. „Die Disziplin in der zweiten Hälfte hat mir nicht gefallen, da haben wir zu viel liegen gelassen“, bilanzierte Schmidt. „Wir haben aufgrund der mangelnden Fitness vieles nicht gut gelöst. Aber der Sieg war wichtig.“

HSG FF II: Wünsche (Tor), Turnadzic (8), Krost (8/4), Pentzlin (4), Magino (3), Baumann (3), Nothelfer (2), Hörmann (2), Fiesel, Rauch, Gleich, Geppert, Gehrke.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II - SC Lehr III 12:22 (4:12): Nichts zu holen hat es für die HSG-Reserve in der Bezirksklasse der Damen gegen die „Dritte“ aus Lehr gegeben. Von Beginn an hatte die HSG FF II so ihre Schwierigkeiten und war in der Offensive mitunter viel zu harmlos. „Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen, haben uns zu wenig bewegt und keinen Druck erzeugt“, fasste Spielertrainerin Carina Pilsner, die im Tor stand, die Pleite zusammen. Schon früh war dieser einseitige Vergleich entschieden, sodass SCL-Keeperin Marie Mauermann und ihr Coach Benjamin Müller im Spiel mit dem Publikum scherzten.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II: Pilsner (Tor), Helfricht (4), Diemer (3/3), Heim (2), Krause (1), Wuhrer (1), Seliger (1), Weishaar, Hoffmann, Hörmann, Barbouchi, Schermer, Frosch.