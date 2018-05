Fischbacher Segler bei der Stadtmeisterschaft erfolgreich

Die Stadtmeisterschaften im Segeln werden seit einigen Jahren laut Vereinsbericht stets im Rahmen der Mittwochsregatten ausgetragen. So segelten in diesem Jahr am Mittwoch vor Fronleichnam 34 Crews aus den Friedrichshafener Vereinen Württembergischer Yachtclub, Segel-und Motorbootclub und dem Wassersportverein Fischbach um den Titel „Stadtmeister Friedrichshafen im Segeln“.

Die Organisatoren des SMCF hatten viel Glück, denn ein herrlicher Nordostwind ließ die ersten Boote der Flotte nach einem kurzen Kreuzkurs Richtung Osten, einem langen Spinnakerkurs nach Seemoos schon nach gut 45 Minuten gesegelter Zeit die vor Friedrichshafen ausgelegte Ziellinie durchsegeln.

Die Fischbacher, die sonst zusammen mit dem Yachtclub Immenstaad ihre eigenen Mittwochsregatten segeln, konnten unter der Häfler Konkurrenz überraschend gute Ergebnisse erzielen. So wurde Tanja Kühnle mit Vater Werner Kühnle an der Vorschot auf dem 15er Jollenkreuzer „Spätzle Express“ Stadtmeister 2018.

Benny Off steuerte seine Dynamic 35 auf einen vierten Gesamtrang, in der Yardstick 1 Wertung reichte es zu Rang drei. Das Fischbacher J/70 Team mit Thomas Leubecher an der Pinne kam in der Gesamtwertung auf Rang sechs und Rang fünf in der Yardstick 1 Wertung.

Klaus Steinlein erreichte mit seinem Oldtimer 22er Schärenkreuzer noch auf Rang elf in der Yardstick Klasse 2.