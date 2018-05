Fischbacher erkämpft Bronze

Das intensive Trainingslager des Landeskaders Baden-Württemberg in Serbien ist die letzte Etappe einer langen Vorbereitungsphase für Niclas Baldauf vom Karate-Dojo Fischbach gewesen. Der 14-Jährige startete bei der Landesmeisterschaft der Jugend, Junioren und U21 im badischen Breisach, mit dem Ziel, einen Platz auf dem Treppchen und somit die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft zu erreichen. Der Fischbacher kämpfte in der Disziplin Kumite (Freikampf), sowohl im Einzel (Jungen bis 57 kg) als auch im Teamwettbewerb im Team des KJC Ravensburg.

Den Vorrundenkampf im Einzel entschied Niclas Baldauf mit einem Punktestand von 7:0 klar für sich und stand somit bereits im Halbfinale. Dort folgte ein harter und temperamentvoller Schlagabtausch gegen Tim Wörner von Sportkarate Walldürn, der unmittelbar in den ersten Sekunden der insgesamt zweiminütigen Kampfzeit mit einem energischen Fauststoß zum Körper in Führung ging. Mit Wachsamkeit, Nervenstärke und präzisen sowie explosiven Techniken konnte Baldauf den Rückstand ausgleichen und lag kurz vor Abpfiff mit 4:3 in Führung. Praktisch zeitgleich mit dem Schlusspfiff gelang Wörner der Ausgleich (4:4). Da er die erste Wertung im Kampf erzielt hatte, ging er als Sieger hervor und stand im Finale. Für den Fischbacher Karateka bedeutete das die Bronzemedaille und die begehrte Fahrkarte zur deutschen Meisterschaft.

Im Teamwettbewerb stand Niclas Baldauf als einer von drei Kämpfern für den KJC Ravensburg auf der Matte. Nach einer starken Vorrunde, in der die Ravensburger alle Kämpfe für sich entschieden, unterlag das Team im Halbfinale gegen den späteren Erstplatzierten, die KG Rottenburg/Freudenstadt, und erreichte auch in dieser Disziplin den dritten Platz. Niclas Baldauf ist hochmotiviert für die bevorstehende deutsche Meisterschaft der Jugend, Junioren und U21 am 2. Juni in Erfurt.