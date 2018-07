Fischbacher Abendsportfeste beginnen am Freitag

In den letzten Tagen haben TSV Leichtathletikabteilungsleiter Martin Griebel und sein kleines Team viel zu tun gehabt, um die Fischbacher Sportanlagen wettkampftauglich zu machen. Am Freitag beginnen die 45. Fischbacher Abendsportfeste. Zwei weitere Veranstaltungstage (3. und 10. August) werden folgen. Los geht es mit den Sprints über 75 und 100 Meter (ab 17.30 Uhr), Zeitläufe über 800 Meter (18.45 Uhr) und 3000 Meter (19.30 Uhr), dem Weitsprung (ab 18.15 Uhr) und dem Kugelstoßen (18 Uhr). Hochklassig sind vor allem die Stadionrekorde über 800 Meter (im Bild der Start): Christine Gess (2:04,30 Minuten) und Randy Bögelspacher (1:48,75) von der TSG Balingen halten hier die Bestzeiten. An allen Veranstaltungstagen können die Meldungen noch eine Stunde vor Beginn der jeweiligen Wettkämpfe abgegeben werden.

Im Sinne einer reibungslose Veranstaltung ist es allerdings vorteilhaft, wenn die Online-Meldungen vorher über www.ladv.de erfolgen. Weitere Informationen sind unter www.tsvfischbach.de oder telefonisch über 07541/836843 zu erhalten.