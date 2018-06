Ein Zeichen der Erinnerung

Auf Initiative des Geschichtsvereins Fischbach findet am Montag 9. September, um 17 Uhr vor dem Haus Zeppelinstraße 275 (gegenüber von Elektro Bäzner) zur Erinnerung an die jüdische Mitbürgerin Elsa Hammer die Verlegung eines sogenannten Stolpersteins statt. Die Stadt Friedrichshafen wird dabei durch Bürgermeister Holger Krezer vertreten sein.

Der stellvertretende Vorsitzende des Geschichtsvereins, Edgar Thelen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensgeschichte von Elsa Hammer zu recherchieren und mit viel Mühe die „Aktion Stolperstein“ mit dem Kölner Künstler Gunter Demnig zu realisieren. Die „Stolpersteine“ sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Mit diesen kleinen Gedenktafeln soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die im Nationalsozialismus vertrieben, deportiert, ermordet oder auch in den Suizid getrieben wurden. Sie werden vor dem letzten frei gewählten Wohnort im Gehweg eingelassen. Mittlerweile gibt es in über 750 Städten Deutschlands mehr als 35000 solcher Erinnerungssteine. Demnigs Intention ist, den NS-Opfern, die etwa in den Konzentrationslagern zu Nummern degradiert wurden, ihre Namen, ihre Identität zurückzugeben. Das Bücken, um die Texte auf den Stolpersteinen zu lesen, soll auch eine symbolische Verbeugung vor den Opfern sein.

Seitdem sich Edgar Thelen mit dem Schicksal von Elsa Hammer, der nachweisbar einzigen jüdischen Mitbewohnerin von Friedrichshafen in den 1940er-Jahren, beschäftige, lies ihn ihr Schicksal nicht mehr los.

Als Frau des angesehenen Betriebsleiters Karl Hammer bei den Dornierwerken stand sie bis ins Jahr 1943 quasi unter dessen Schutz. Als ihr Mann Karl am 21. Juni 1943, dem Tag der ersten Bombardierung von Friedrichshafen, plötzlich starb, war sie kurz darauf den Nationalsozialisten schutzlos ausgeliefert. Ihre Deportation und ihre Ermordung nach nur etwa drei Monaten am 24. September 1943 in Auschwitz jährt sich in diesem Jahr zum 70. Mal. Dies ist der Anlass, den „Stolperstein“ für Elsa Hammer vor ihrem letzten Wohnort zu verlegen.

Spricht man heute mit Personen, die Elsa Hammer noch gekannt haben, so erfährt man, dass sie eine herzensgute, allseits beliebte und geachtete Person war, die vielen Menschen in Fischbach Gutes getan hat, schreibt der Geschichtsverein in einer Pressemitteilung. „Ihr Unglück war, dass der damalige Zeitgeist gegen sie war. Das soll uns aber Ansporn sein, mit dem Verlegen des Stolpersteins ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen.“

Die einzige Holocaust-Überlebende der Familie Elsa Hammers, ihre Nichte Margot Boon (geborene Fellheimer), unterstützt diese Aktion ausdrücklich, wie der Geschichtsverein mitteilt.

Weitere Infos zu der Aktion unter

www.stolpersteine.com