Der TSV Fischbach steht vor großen Aufgaben

Gut besucht ist sie nicht gewesen, die Hauptversammlung des TSV Fischbach im Vereinsheim. Und obwohl Hauptversammlungen auch in den vergangenen Jahren selten einen Ansturm der Mitglieder erlebten, könnte es die mit der geringsten Resonanz gewesen sein. „Wenn so wenige kommen, sind wohl die meisten mit unserer Arbeit einverstanden“, sagte Vorstand Franz Schmid. In der Tat, leistete der Vorstand, dem neben Schmid die zweite Vorsitzende Monika Bäuerle, Schatzmeisterin Theresia Weiß und Geschäftsführerin Ute Köhler angehören, gute Arbeit.

Sorgenlos kann der aus sieben Abteilungen bestehende Gesamtverein trotzdem nicht in die Zukunft schauen. Die Mitgliederzahlen sind rückläufig und unter 1600 Mitglieder gefallen. In guten Jahren waren es schon über 2000. Auch die finanzielle Situation könnte besser sein. Die Renovierungen beim Pächterwechsel des Vereinsheims kostete den TSV im Jahre 2010 25.000 Euro. Die Austausch der defekten Heizung und die Umstellung auf Gasbetrieb nochmals 28 000 Euro. „Diese Ausgaben konnten wir nicht aus dem laufenden Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils über 200 000 bestreiten. Wir mussten an unsere Reserven gehen, die ebenfalls nicht üppig sind“, so Schmid. „Ein Glücksfall, dass wir mit Monika Bäuerle eine Architektin und Fachfrau in den Vorstand gewählt haben, die als Stadträtin auch gut vernetzt ist. Gut 1000 Arbeitsstunden haben die Mitglieder erbracht, sonst hätten uns diese Projekte noch wesentlich mehr gekostet“. Grund zur Entwarnung gibt es dennoch nicht, denn es warten weitere kostspielige Aufgaben: Die Renovierung der Terrasse, der Kegelbahn und Gymnastikhalle. „Wir haben aber keine andere Wahl, schließlich sind wir verpflichtet, das Vereinsvermögen zu erhalten“, erklärte Franz Schmid. „Wir müssen die Einnahmen erhöhen, noch wirtschaftlicher werden und Rücklagen bilden, damit wir in Zukunft unsere Aufgaben erfüllen können“.

Gute Arbeit leisten die Abteilungen Leichtathletik, Fußball, Kanu, Tennis, Karate, Tischtennis und Turnen, die ebenfalls ihre Berichte abgaben. Trotzdem haben auch hier fast alle mit einem Mitglieder-Rückgang zu kämpfen. Formsache war die Entlastung von Schatzmeisterin Theresia Weiß, der einmal mehr eine vorbildliche Kassenführung bescheinigt wurde, und des gesamten Vorstands. Die Neuwahlen erfolgten ebenfalls einstimmig: Vorsitzender bleibt Franz Schmid, Stellvertreterin Monika Bäuerle und auch Schatzmeisterin Weiß und Geschäftsführerin Köhler wurden ohne Gegenstimmen wiedergewählt. (gkr)