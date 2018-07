24 Boote messen sich vor Fischbach

24 Boote sind bei der Clubregatta des WSV Fischbach (Wassersportverein) an den Start gegangen. Wettfahrtleiter war Horst Böck. Die Veranstaltung wurde im Rahmen des Sommerfestes ausgetragen. Einige Boote, die wegen dem niedrigen Bodenseepegel bereits ausgewassert werden mussten, konnten nicht mehr mitsegeln. Bei totaler Flaute ging die Flotte aufs Wasser, doch bald tat sich eine Brise aus südöstlicher Richtung auf. Wie bei dieser Regatta üblich starteten die langsameren Boote entsprechend ihrem Zeitbonus früher, die später startenden schnelleren Boote mussten das Feld von hinten aufrollen um einen guten Platz zu erreichen.

Dies gelang der mit einem hohen Zeit-Handicap gestarteten Dynamic 35 Crew mit Benny Off, Ossi Münzer, Thomas Leubecher, Heiko Wollmann besonders gut. Sie startete als letzte und konnte auf dem letzten Bahnschenkel den bis dahin führenden 15qm Jollenkreuzer „Mö“ mit Jürgen Schindler und Michael Wolff überlaufen und damit den WVF Clubmeister Pokal in Empfang nehmen. Gleichzeitig wurde diese Crew Sieger in der Yardstick Gruppe 1.

Schon auf Rang drei der Gesamtwertung fand sich der erfolgreiche Laser Segler Werner Winter vor den von hinten aufkommenden schnelleren Booten als bester Jollensegler im Ziel wieder, dasselbe gelang der Mädchencrew Paula Fasterling/Ina Bachschmid auf einer 420er Jolle mit einem vierten Rang in der Gesamtwertung. Diese beiden konnten strahlend den Ladies Cup in Empfang nehmen, um welchen sich vier Damencrews bewarben.

In der Gruppe Yardstick 2 war es Martin Wehrle, Peter Hörger und Claudius Krapf auf einer Maxus 24 mit dem Namen „No it hudle“ geglückt, den im Vorjahr an Uwe Haßel verlorenen Pokal zurückzuerobern. Sie kamen vor der First 20 „Mistral“ mit Rolf Egner, Dietmar Geisselhart und Siegfried Traub ins Ziel.

Dem Clubmeisterteam der beiden vergangenen Jahre, Kurt, Ewald und Marc Meister auf der „Phönix“, reichte es in diesem Jahr nur zu einem sechsten Gesamtrang, doch diese Crew konnte sich an dem erneuten Gewinn des 20qm-Jollenkreuzer-Pokals erfreuen.

Mit Opa Ernst, Oliver mit Beate und Tochter Valerie hatten die Hallers wieder drei Generationen an Bord und holten sich, wie schon des Öfteren, mit ihrem Boot „Calimero“ den Family-Cup.