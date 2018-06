18 Sieger bekommen Preise für ihre Bilder

Die Raiffeisenbank Riss-Umlach hat in Fischbach die Sieger aus der Region beim beim 46. internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ ausgezeichnet. Das Thema des Wettbewerbs lautete „Helden und Vorbilder in Bildern“. Serdal Demir von der Umlachtalschule Ummendorf kommt weiter und nimmt am Landeswettbewerb teil. Mika Wehner ist aus Pirna zur Preisverleihung angereist.

„Fantastische Helden und echte Vorbilder: Wer inspiriert dich?“ war das Thema beim Wettbewerb. 575 Kinder und Jugendliche aus der Region Riss-Umlach hätten ihre Wettbewerbsbeiträge eingereicht, sagte Jürgen Thanner vom Vorstand der Raiba Riss-Umlach. In kleinen Filmsequenzen wurden die Bilder der 18 Sieger der Klassen eins bis neun und ihre Platzierung, untermalt mit passender Musik, bekannt gegeben. Jürgen Thanner und Sandra Schübler übergaben die Urkunden. „Die hohe Wettbewerbsbeteiligung mit großer Eigeninitiative begeistert uns auch als Betrachter der Arbeiten, die mit viel Witz, Ideenreichtum, aber auch mit Nachdenklichkeit umgesetzt wurden“, sagte Thomas Tremel von der Abteilung Marketing, Raiba Riss-Umlach.

Zwischen der Siegerehrung verblüffte und begeisterte Andy Häussler mit seiner Mentalmagie als Zahlen- und Gedächtniskünstler. So entwarf er in Windeseile ein magisches Quadrat, dessen Zahlenkombinationen alle die Summe 73 ergeben, eine Ziffer, die ihm ein Schüler vorher zugerufen hatte. Drei Schülern gab er eine Münze und jedes Mal wusste er, in welcher Hand sie die Münze halten. Dann gab er noch eins oben drauf und verriet, ob Wappen oder Zahl der Münze in der geschlossenen Hand oben ist. Oder: Nannte ihm eine Schülerin ihr Geburtsdatum, sagt er in Sekundenschnelle den Wochentag dazu.

Mika Wehner ist nach dem ersten Schulhalbjahr mit seinen Eltern von Mittelbiberach in die sächsische Schweiz nach Pirna gezogen und zur Preisverleihung angereist „Das ist natürlich schon ein tolles Erlebnis“, freute sich Mika. Beim Betrachten der Bilder sei ihr aufgefallen, dass bei den Kindern für Helden nicht irgendwelche Fantasiebilder entstünden, „sondern dass auch die Familie und Verwandte Helden sein könnten, wie der Opa auf dem Traktor oder der Papa als Förster“, erzählte Mikas Mutter Monique.

„Die Arbeiten der Preisträger haben wir an die Landesjury weitergegeben“, sagte Jurymitglied Birgit Tistl-Hofbauer, von der Grund- und Werkrealschule Mittelbiberach. Sendal Demir von der Umlachtalschule Ummendorf wurde von der Landesjury ausgewählt und nimmt am Landeswettbewerb teil. Alle Besucher erhielten eine überdimensionale Postkarte, mit den Bildern der Preisträger.

Die Gewinner des Internationalen Wettbewerbs „jugend creativ“ bei der Raiba Riss-Umlach sind: Orfeas Tagkos und Max Doerry, beide Ummendorf, Mika Wehner, Mittelbiberach, Noah Beth, Laupheim, David Schmid und Filip Huber, Eberhardzell. Kai Moser, Schemmerberg, Jakob Schmid, Hochdorf, Lorenz Henle, Laupheim, Iven Eichler, Eberhardzell, Naomi Dittmar, Schweinhausen, Serdal Demir, Ummendorf.

Die Bilder der Preisträger sind in einer Bildergalerie im Internet zu sehen unter

www.rb-riss-umlach.de