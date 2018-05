Unbekannter steigt in Gartenhütten ein

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in zwei Gartenhütten in einem Schrebergarten am Krehenberg eingebrochen und hat einen blauen Makita-Rasenmäher, einen Bosch-Rasentrimmer, eine grüne Wasserpumpe sowie eine orange Dolma-Kettensäge gestohlen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Schrebergärten etwas Verdächtiges bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meckenbeuren, Telefon 07542 / 943 20, in Verbindung zu setzen.