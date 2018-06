Ettenkirch lädt zum Jugend-Masterscup ein

Im vergangenen Jahr hat sich Constantin Richter von der TSG Lindau-Zech an der Seite von Neu-Ettenkircher Peter Skulski beim Masterscup für Tischtennisspieler durchgesetzt. Die zehnte Auflage des Jugendförderungsturniers findet am Sonntag in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch statt. Gestartet wird um 10 Uhr. Die besten und engagiertesten acht Nachwuchsspieler des Bezirks Allgäu-Bodensee messen sich mit aktiven Topspielern der Region. Es handelt sich um ein Einladungsturnier des SV Ettenkirch. Die Jugendspieler sollen damit gefördert und unterstützt werden.

2013 wird die Auswahl der aktiven Spieler mit der Teilnahme von Peter Skulski (SV Ettenkirch), Bernd Schröder (SV Ettenkirch), Claudius Baumann (SG Schwarz-Weiß Oldenburg), Thomas Ludwig (TTC Witzighausen), Dominik Bucher (TSG Ailingen), Marc Metzler (SV Deuchelried) und weitere wieder sehr stark sein und die Jugendspieler können sich bei den Aktiven hilfreiche Tipps abholen.

2013 könnte sich Constantin Richter von der TSG Lindau-Zech zum dritten Mal in Folge den Sieg unter den Nagel reißen. Neben Constantin Richter nehmen auch Marcel Brückner (SV Deuchelried), Dennis Frick (TSG Leutkirch), Alex Fürst (TSG Leutkirch), Oliver Kraft (TTC Wangen), Valentin Maschke (TSG Lin- dau-Zech), Roberto Heurich (TSG Ailingen) und Linus Weiß (SG Aulendorf) teil. Die meisten Spieler qualifizierten sich bereits in den vergangenen Jahren, so dass man sich auf ein Wiedersehen freut.

Das gesamte Turnier und der Spielmodus entstanden aus der Feder von Bernd Schröder vom SV Ettenkirch. Ein einzigartiges Punktesystem macht es den Spielern nicht einfach. Die Spannung bleibt bis zum Schluss. Die maximale Punktzahl pro Sieg erreicht ein Jugendspieler, wenn er gegen einen aktiven Spieler gewinnt. Wenn dies der Fall ist, dann ist die Endrundenteilnahme schon fast gesichert. Nach drei Vorrundenspielen, bei denen die Jugendspieler nach jeder Runde wieder einem Aktiven zugelost werden, entscheidet die Punktzahl über den Finaleinzug. Hier spielen die zwei besten Herren mit den jeweiligen zwei besten Jugendspielern. (svk)