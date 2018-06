Après-Ski-Ball statt Pyeongchang

Ettenkirchs Skispringer-Galleyengeister haben hart für die Teilnahme an den XXIII. Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang trainiert, wie die Narrenzunft Ettenkirch schreibt. Durch den bisher schneelosen Winter in Ettenkirch hatten die Galleyengeister allerdings mit erschwerten Trainingsbedingungen zu kämpfen. Sie konnten sich „nur knapp“ nicht für die 23. Winterspiele qualifizieren. Daher planen die Galleyengeister nun eine Parallelveranstaltung zu Olympia – den Après-Ski-Ball.

Das Spektakel steigt am Samstag, 3. Februar, in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch. Für gute Stimmung sorgen die „DJ Night Chiefs, die Lumpenkapellen LK Mecka, LK Eriskirch, LK Eschach und LK Taldorf sowie zahlreiche befreundete Hästräger. Einlass ist nur mit gültigem Personalausweis und für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren zusätzlich mit dem Party-Pass möglich. Karten sind im Gasthaus Krone und im Lädele Ettenkirch erhältlich.

Bei der Dorffasnet am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, mit Kinderball (Ludwig-Roos-Halle, ab 14 Uhr) und anschließendem Narrenbaumsetzen um 17 Uhr auf dem Ettenkircher Dorfplatz geht’s olympisch närrisch weiter. Außerdem auf dem Programm: am Bromigen Freitag, 9. Februar, findet der Bürgerabend in der Aula der Don-Bosco-Grundschule, mit vielseitigen musikalischen wie unterhaltenden Einlagen statt. Für die richtige Stimmung sorgt hier das „Partyduo Bengel“. Zu guter Letzt wird am Funkensonntag, 18. Februar, das närrische Feuer vollständig beim Funkenabrennen in Lehorn erlöschen und der Winter vertrieben.