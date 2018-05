Zwei neue Schwestern bereichern das Gästehaus

„Der kleine Weg“ wirft große Schatten voraus: Schwester Dorothee Laufenberg und Schwester Bernadette Dunkel sind die neuen Steyler Missionarinnen im Gästehaus St. Theresia in Eriskirch-Moos, die dort ein facettenreiches, spirituelles Programm anbieten. Am Pfingstsonntag wurde der offizielle Beginn gefeiert.

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung, in der Begegnung der Menschen geschieht das Leben. Wir wollen mit Ihnen, mit Euch, unterwegs sein und miteinander einen Weg suchen, Gott in allen Dingen suchen.“ Das etwa waren die Kernpunkte, mit denen die beiden Schwestern noch vor dem Gottesdienst in der Kapelle des Gästehauses der St. Elisabeth-Stiftung ihre Ziele für ihre Arbeit und ihr neues Programm zusammenfassten.

„Der kleine Weg“ heißt ihr spirituelles Programm im Gästehaus St. Theresia, weil Theresia von Lisieux, die Namenspatronin des Hauses, auch „die kleine Theresia“ genannt wird. Matthias Ruf, Vorstand der St. Elisabeth-Stiftung, die das Gästehaus 2017 von den Steyler Missionsschwestern übernommen hat, dankte den beiden Schwestern, dass sie die Tradition ihrer Gemeinschaft in Moos weiterführen. „Moos soll so bleiben wie es früher war.“ Das Gästehaus wolle „ein Ort der Begegnung sein und ein Ort der Begegnung mit dem Glauben.“ Im „Klösterle“, wie es in Eriskirch heißt, „können Menschen Luft holen“. Dabei schüfen die beiden Schwestern den Unterschied zu anderen touristischen Angeboten am See, indem sie mit ihren Gebetszeiten dem Tag eine eigene Struktur geben, mit ihren Gesprächsangeboten, Kursen, Exerzitien, Einzel- und Gruppenangeboten sowie der Möglichkeit zum Mitleben auf Zeit. Gleichzeitig seien die Angebote eingebunden in die Seelsorge der benachbarten Seegemeinden.

Auch Pfarrer Andreas Meyer, Uniklinik Ulm, sprach in seiner Predigt vom Aufbrechen und vom Neuanfang an Pfingsten.

Schwester Bernadette und Schwester Dorothee waren zuletzt im Dreifaltigkeitskloster in Laup- heim tätig und an der Akademie für Gesundheit und Entwicklung der St. Elisabeth-Stiftung in Biberach. Schwester Bernadette arbeitete bereits von 1987 bis 1992 im Pfarrkindergarten in Eriskirch als Erzieherin. „Mag sein, dass mich manche aus dieser Zeit noch kennen.“ In Moos sind die Ordensschwestern bewusst nicht in die früheren Konvent-Räume ihrer Vorgängerinnen eingezogen. Bei ihrer geistlichen Begleitung im Gästehaus wollen sie flexibel immer das einbringen, „was nötig ist“. Im Rahmen des neu entwickelten Jahresprogramms gemeinsam mit der Akademie für Gesundheit und Entwicklung der St. Elisabeth Stiftung bieten beide von Freitag, 22. Juni, bis Sonntag, 24. Juni, das Kräuterwochenende „Sommer – Licht und Feuer – Fülle wohin das Auge schaut“ an. „Kirche am Weg“ sind die Tagesveranstaltungen im August überschrieben. Die Schwestern laden in den Garten des Gästehauses ein zum Erzählcafé, Geschichten am Feuer, Wandern auf „Traumpfaden“ oder zur Radlerkirche mit Gottesdiensten.