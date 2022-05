Wenn die Iris blüht, bietet das Naturschutzzentrum Eriskirch Führungen an

Das Naturschutzzentrum Eriskirch bietet mit Beginn der Irisblüte zahlreiche kostenlose Führungen an, die alle beim Zentrum beginnen. Irisblüten-Führungen finden am Dienstag, 17. Mai, um 16 Uhr und am Samstag, 21. Mai, um 9.30 Uhr statt. Am Mittwoch, 18. Mai heißt es bei einer Kräuterwanderung mit Reinhilde Maier „Dagegen ist ein Kraut gewachsen“. Der Start ist um 16 Uhr. Am Sonntag, 22. Mai, steht dann um 8 Uhr eine vogelkundliche Führung mit Jeremy Barker auf dem Programm. Weitere Infos auf der Homepage www.naz-eriskirch.de.