Der Gemeinderat Eriskirch tagt am Donnerstag, 17. November, um 18.30 Uhr in der Irishalle Eriskirch öffentlich. Unter anderem geht es dabei um die Potentiale Erneuerbarer Energien in der Gemeinde Eriskirch und das Hochwasser- und Starkregenmanagement. Auch der Bebauungsplan Schussenreute steht auf der Tagesordnung.