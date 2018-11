Weihnachtsdeko hat einen guten Zweck

Für einen guten Zweck haben die Kulturfreunde Eriskirch am Samstag und Sonntag auf dem Hofgut Walzer einen Weihnachtsdeko-Flohmarkt zu Gunsten der Sanierung der Riedkapelle und für dringend benötigte Sachgegenstände eines Mehrgenerationenheimes in Rumänien veranstaltet. Neben allerlei adventlichen Dekorationsartikeln, zahlreichen Engeln, Weihnachtsmännern und reichlich Christbaumschmuck, gab es Weihnachtskrippen und vieles mehr.

Die Veranstaltung war gut besucht: „Wir wurden teilweise regelrecht überrannt. Die Kunden kamen aus Friedrichshafen, Ravensburg, Lindau, aber auch aus Markdorf, dem Tettnanger Hinterland sowie natürlich aus Eriskirch und den Nachbargemeinden. Die Resonanz war einfach toll“, sagte Gastgeberin und Mitinitiatorin Ilona Walzer. Und so funktioniert’s: Bürger spenden nicht mehr genutzten Weihnachtschmuck, der in der alten Scheuer der Familie Walzer zum Kauf angeboten wird.

Die Erlöse fließen in soziale Projekte oder wie dieses Jahr zum größten Teil in die Sanierung der Riedkapelle, die 1947 von Eriskircher Bürgern unter der Leitung von Josef Spanagel am Eingang zum Eriskircher Ried errichtet wurde. „Mit unserem Flohmarkt erreichen wir gleich zwei Ziele: Nachhaltigkeit und die Förderung und Unterstützung des sozialen, gemeinschaftlichen Gedankens“, sagte Ilona Walzer, die mit Andrea Walzer das Projekt der Kulturfreunde organisiert.